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Головна Світ Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США, - політичний експерт Денисенко
Ексклюзив

Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США, - політичний експерт Денисенко

Ірена Моляр
1 березня, 2025 субота
17:47
Світ Володимир Зеленський

Вадим Денисенко, політичний експерт, журналіст, вважає, що війна в Україні - пролог до майбутнього геополітичного протистояння в трикутнику Китай – США – ЄС

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На сьогодні Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США. Як би нам боляче не було, але наша війна, з точки зору багатьох політиків, в тому числі й тих, які допомагають Україні, - лише пролог або частина до майбутнього геополітичного протистояння в трикутнику Китай – США – Європейський Союз. І на чиїй стороні буде ЄС, від того і залежатиме, хто стане технологічним лідером світу. У протистоянні США та ЄС одним з елементів є мито у 25%, тобто логіка Трампа була дуже проста:"Я лякаю митом, європейці лякаються і починають будувати свої заводи на території США, також передають частину новітніх технологій, якими зараз володіє Європа", - прокоментував Вадим Денисенко.

За його словами, європейці почали досить активно проти цього виступати та боротися, а одним з елементів такої боротьби є ситуація переговорів у чотирикутнику США – Росія – Євросоюз – Україна.

"Тут є величезний плюс для нас, бо ми опинилися у безпековому периметрі Євросоюзу, і ЄС зацікавлений, щоб Україна в цьому периметрі залишилася. Є і мінус, бо Україна перебуває на передовій цієї боротьби, тому ми не завжди й не у всіх випадках можемо бути повноцінними суб'єктами. Хоча зараз ЄС демонструє, що готовий надавати Україні суб'єктність. Крім того, слід розуміти, що вчорашні переговори у Вашингтоні де-факто відтермінували, можливо, і зірвали ту угоду, яку запропонував Путін Трампу", - прокоментував політичний експерт.

Журналіст пояснив, що угода полягала в наступному: Путін сказав, що американці можуть заходити в російські надра, добувати щось в Арктиці, але ключове – створити з американцями європейський аналог РосУкрЕнерго. Тобто це компанія-посередник, яка буде продавати російські товари у так звані недружні країни, а це для РФ більшість країн Європи. Таким чином росіяни зайдуть на європейський ринок, позбавившись частини санкцій.

"Це угода, яка справді може дати певним компаніям десятки мільярдів доларів вже з першого року існування такої історії. Тому вчорашній момент в Овальному кабінеті насправді відтермінував створення такого консорціуму. Важко зараз робити прогнози, ми поки перебуваємо в епіцентрі вибуху, але більша частина ЄС нас абсолютно підтримала й ми залишаємося у безпековому периметрі Євросоюзу в контексті вже його переговорів зі США", - резюмував Денисенко.

 

  • 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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Арктика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
переговори з РФ
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