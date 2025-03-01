У Брюсселі закрили завод Audi: без роботи залишились 3 тис. працівників
У Брюсселі закрили завод Audi, який працював у бельгійській столиці з 2006 року. Внаслідок цього близько трьох тисяч працівників залишились без роботи
Про це пише EuroNews.
Через високі витрати виробництво Audi перенесуть до Китаю та Мексики.
Виробництво почали скорочувати минулого року, звільнивши від 1,5 до 2 тис. працівників. Наприкінці жовтня 2024 року, коли не вдалось знайти інвестора або покупця, було ухвалено рішення закрити завод у лютому 2025 року.
"Просто дивно, що все добігає кінця. Коли ти приходиш сюди протягом 15 років, фабрика стає великою частиною твого життя. І раптом все закінчується. Наче ціла частина твого життя закінчилася", – розповів один з колишніх працівників.
Рішення закрити завод призвело до того, що працівники оголосили страйк і не видавали сотні ключів від автомобілів на знак протесту проти.
"Я молодий, думаю, що легко знайду роботу, але, на жаль, зарплата може не відповідати моїм очікуванням. В Audi нам дуже добре платять, тому буде складно знайти таку ж зарплату в іншому місці", – розповів один з колишніх робітників.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, коментуючи закриття заводу, висунув ідею перетворити його на завод з виробництва зброї. На його думку, це могло б створити нові робочі місця. Крім того, Франкен зазначив, що існує "нагальна потреба у військових матеріалах".
- У рамках масштабних скорочень у міністерстві енергетики США адміністрація президента Дональда Трампа звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси країни.
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