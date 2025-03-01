У Брюсселі закрили завод Audi: без роботи залишились 3 тис. працівників

Про це пише EuroNews.

Через високі витрати виробництво Audi перенесуть до Китаю та Мексики.

Виробництво почали скорочувати минулого року, звільнивши від 1,5 до 2 тис. працівників. Наприкінці жовтня 2024 року, коли не вдалось знайти інвестора або покупця, було ухвалено рішення закрити завод у лютому 2025 року.

"Просто дивно, що все добігає кінця. Коли ти приходиш сюди протягом 15 років, фабрика стає великою частиною твого життя. І раптом все закінчується. Наче ціла частина твого життя закінчилася", – розповів один з колишніх працівників.

Рішення закрити завод призвело до того, що працівники оголосили страйк і не видавали сотні ключів від автомобілів на знак протесту проти.

"Я молодий, думаю, що легко знайду роботу, але, на жаль, зарплата може не відповідати моїм очікуванням. В Audi нам дуже добре платять, тому буде складно знайти таку ж зарплату в іншому місці", – розповів один з колишніх робітників.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, коментуючи закриття заводу, висунув ідею перетворити його на завод з виробництва зброї. На його думку, це могло б створити нові робочі місця. Крім того, Франкен зазначив, що існує "нагальна потреба у військових матеріалах".