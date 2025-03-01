Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди, - виконавча директорка НАДПУ Оринчак
Виконавча директорка Асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак розповіла, що серед критичних мінералів, які є на території України, найвигідніше з економічного погляду видобувати титановмісні руди
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди. Це сфера номер один серед критичних мінералів, яку потрібно розвивати. На жаль, в Україні з 8 гравців, які володіють дозволами на критичну сировину, зокрема й на титановмісні руди, лише одна компанія працює в цьому напрямі. Це приватна компанія, яка видобуває титановмісні руди в Кіровоградській області", - пояснила Оринчак.
За словами Ксенії Оринчак, угода між Україною та США щодо видобутку рідкісних мінералів була б взаємовигідною для обох сторін.
"Титановмісні руди використовують в медичній, аерокосмічній, оборонній промисловостях. Для України з цього переліку дуже важлива оборонна промисловість і це також потрібно уряду США. Тому дуже шкода, що вчора не була підписана угода між Україною та США. Лише через те, що ця угода була б взаємозалежна як для України, так і для США. Для України це важливо, бо ми хочемо, щоб настав мир, а для США, бо вони залежні від Китаю у сфері критичних мінералів", - додала вона.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки в Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".
- Трамп заявив, що для повернення до переговорів лідер України Володимир Зеленський повинен сказати, що готовий укласти мир.
Після сутички між президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на пресконференції в Овальному кабінеті угоду скасували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе