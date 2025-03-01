Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди, - виконавча директорка НАДПУ Оринчак

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди. Це сфера номер один серед критичних мінералів, яку потрібно розвивати. На жаль, в Україні з 8 гравців, які володіють дозволами на критичну сировину, зокрема й на титановмісні руди, лише одна компанія працює в цьому напрямі. Це приватна компанія, яка видобуває титановмісні руди в Кіровоградській області", - пояснила Оринчак.

За словами Ксенії Оринчак, угода між Україною та США щодо видобутку рідкісних мінералів була б взаємовигідною для обох сторін.

"Титановмісні руди використовують в медичній, аерокосмічній, оборонній промисловостях. Для України з цього переліку дуже важлива оборонна промисловість і це також потрібно уряду США. Тому дуже шкода, що вчора не була підписана угода між Україною та США. Лише через те, що ця угода була б взаємозалежна як для України, так і для США. Для України це важливо, бо ми хочемо, щоб настав мир, а для США, бо вони залежні від Китаю у сфері критичних мінералів", - додала вона.