"Розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike": Умєров зустрівся з начальницею штабу оборони Канади

Про це інформує пресслужба Міноборони.



"З командою поінформували канадських партнерів про наші безпекові пріоритети: стабілізація фронту, нанесення ударів по критичних об’єктах ворога, розбудова нашої промисловості. Завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БПЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ. Вдячний за сильну підтримку Канади, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю", - зазначив Умєров.

Водночас генерал Каріньян підкреслила, що Канада рішуче налаштована посилювати допомогу Україні.



Також глава Міноборони України окреслив напрямки, за якими українське військо потребує нарощення постачань, а саме засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів.



Умєров наголосив, що Україна також розраховує на співпрацю з Канадою у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї.