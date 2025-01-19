"Розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike": Умєров зустрівся з начальницею штабу оборони Канади
Міністр оборони України Рустем Умєров 19 січня під час зустрічі з начальницею штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян повідомив про потреби нарощення поставок зброї для ЗСУ
Про це інформує пресслужба Міноборони.
"З командою поінформували канадських партнерів про наші безпекові пріоритети: стабілізація фронту, нанесення ударів по критичних об’єктах ворога, розбудова нашої промисловості. Завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БПЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ. Вдячний за сильну підтримку Канади, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю", - зазначив Умєров.
Водночас генерал Каріньян підкреслила, що Канада рішуче налаштована посилювати допомогу Україні.
Також глава Міноборони України окреслив напрямки, за якими українське військо потребує нарощення постачань, а саме засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів.
Умєров наголосив, що Україна також розраховує на співпрацю з Канадою у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї.
- Міністерство оборони Канади 9 січня оголосило про виділення нового пакета військової допомоги Україні, вартістю близько 330 мільйонів доларів.
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