У грудні Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових, - Гаюн

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За її даними, Мінськ перекинув підрозділи у Столинський, Лельчицький, Мозирський та Гомельський райони Білорусі, зокрема:

11-й омбр. — у Столинський та Лельчицький р-н;

120-й омбр. — на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";

147-й зрп. - Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).

"Точний час перекидання підрозділів невідомий. Чисельність перекинутих до кордону можна оцінити у близько 1500 людей", - пише моніторингова група.

Водночас Гаюн акцентує, що наразі на прикордонні з Україною продовжують перебувати підрозділи спецпризначення Білорусі.

"Загалом підрозділи ЗС РБ і ВВ, розміщені в південних регіонах Білорусі, на даний момент не створюють військової загрози для України", - додають у повідомленні.