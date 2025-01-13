У грудні Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових, - Гаюн
Білорусь за місяць перекинула до кордону з Україною підрозділи збройних сил, які виводила звідти у вересні-жовтні 2024 року. Загальна чисельність таких військових становить близько 1500
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За її даними, Мінськ перекинув підрозділи у Столинський, Лельчицький, Мозирський та Гомельський райони Білорусі, зокрема:
- 11-й омбр. — у Столинський та Лельчицький р-н;
- 120-й омбр. — на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";
- 147-й зрп. - Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).
"Точний час перекидання підрозділів невідомий. Чисельність перекинутих до кордону можна оцінити у близько 1500 людей", - пише моніторингова група.
Водночас Гаюн акцентує, що наразі на прикордонні з Україною продовжують перебувати підрозділи спецпризначення Білорусі.
"Загалом підрозділи ЗС РБ і ВВ, розміщені в південних регіонах Білорусі, на даний момент не створюють військової загрози для України", - додають у повідомленні.
- Протягом грудня 2024 року до Білорусі залітали 145 "шахедів". Загалом минулого року в країні зафіксували 395 російських безпілотників.
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