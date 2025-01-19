Українська ППО знищила 43 дрони РФ, ще 15 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 20:00 18 січня росіяни випустили по Україні 61 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ та Орел, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 43 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Уранці 19 січня бойова робота по ворожих цілях триває.