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У Сеулі затримали прихильників відстороненого президента Юна, які штурмували будівлю суду

Світлана Кравченко
19 січня, 2025 неділя
08:50
Світ Південна Корея

Поліція Південної Кореї затримала 45 протестувальників, які у неділю, 19 січня, увірвалися до будівлі суду в Сеулі на знак протесту проти рішення про офіційний арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля

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Про це інформує Yonhap.

Після того, як західний окружний суд Сеула видав ордер на продовження тримання під вартою Юна, посилаючись на ризик знищення доказів, пов’язаних зі звинуваченнями в повстанні та зловживанні владою, коли він запровадив воєнний стан 3 грудня, група протестувальників силою увірвалася до суду.

Прихильники президента розбивали вікна, кидали пластикові стільці, сміття та інші предмети й розпилювали вогнегасник у поліціянтів, які стояли навколо будівлі.

Загалом від суботи, 18 січня, біля суду зібралося близько 44 тисяч прихильників Юна. Деякі протестувальники вступали у фізичні сутички з поліціянтами, намагаючись прорватися на територію суду, ігноруючи неодноразові попередження правоохоронців про те, що їхні дії можуть призвести до арештів або потенційно спровокувати тисняву в натовпі.

Відтак із суботи поліція затримала 86 протестувальників і створила спеціальну слідчу групу для розслідування інциденту та визначення подальших дій. Правоохоронці заявили, що будуть суворо розбиратися з тими, хто порушив закон.

Тим часом виконувач обов’язків президента Південної Кореї віцепрем'єр-міністр Чхве Санг Мок висловив глибокий жаль із приводу насильства в суді та наказав поліції ретельно розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності.

Чхве також дав вказівку посилити охорону урядових установ на тлі розслідування щодо Юна, яке збурило жителів країни та спричинило багатотисячні акції протестів по всій країні.

Що відомо про арешт президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом його заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни, а керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Пізніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його. Однак Юн проігнорував повістку на допит. Також він не з'явився на допит за викликом і 25 грудня.

3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента, щоб виконати ордер на його арешт. Утім, після протестів спробу арешту зупинили. Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

Вже 15 січня слідчі Південної Кореї, вперше в історії, заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. Він відмовився давати свідчення щодо рішення від 3 грудня про запровадження в країні воєнного стану. Натомість вже 18 січня Юн Сок Йоль відвідав слухання в суді Сеула, щоб заперечити рішення щодо свого можливого арешту.
 

Теги:
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Південна Корея
акції протестів
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