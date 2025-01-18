Президент Південної Кореї з’явився у суді, щоб виступити проти рішення про його арешт

Про це пише Yonhap, посилаючись на заяву адвокатів політика.

Як зазначається, Юн був доставлений до суду з центру утримання під вартою у місті Ийван у супроводі поліції та служби безпеки президента.

Його адвокат повідомив, що відсторонений президент Південної Кореї вирішив з’явитися у суді, щоб пояснити законність введення воєнного стану та відновити свою заплямовану репутацію.

Очікується, що під час слухань, які розпочалися о 14:00 за місцевим часом, Юн заперечуватиме висунуті проти нього звинувачення у заколоті й стверджуватиме, що в його арешті нема потреби, оскільки слідчі вже зібрали значну частину необхідних для розслідування доказів. Також Юн запевнятиме, що не вдаватиметься до втечі, тому що є чинним президентом країни.

Видання наголошує: якщо судді видадуть ордер, Юн буде першим чинним президентом в конституційній історії Південної Кореї, якого офіційно заарештують. Арешт політика дозволить слідчим продовжити термін його тримання під вартою до 20 днів. У цей термін його справа буде передана прокурорам для висунення обвинувачення.



У разі відхилення запиту Юн Сок Йоль буде звільнений і повернеться до своєї резиденції, аби підтвердити необґрунтованість поточних розслідувань проти нього.

Що відомо про арешт президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом його заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з, а керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Пізніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його. Однак Юн проігнорував повістку на допит. Також він не з'явився не з'явився на допит за викликом і 25 грудня.

3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента, щоб виконати ордер на його арешт, втім, після протестів спробу арешту зупинили. Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

Вже 15 січня слідчі Південної Кореї, вперше в історії, заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. Він відмовився давати свідчення щодо рішення від 3 грудня про запровадження в країні воєнного стану.



