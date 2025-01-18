Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Південної Кореї з’явився у суді, щоб виступити проти рішення про його арешт

Президент Південної Кореї з’явився у суді, щоб виступити проти рішення про його арешт

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
12:43
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 січня відвідав слухання в суді Сеула, щоб заперечити рішення щодо свого можливого арешту через введення воєнного стану в країні

Зміст

Про це пише Yonhap, посилаючись на заяву адвокатів політика.

Як зазначається, Юн був доставлений до суду з центру утримання під вартою у місті Ийван у супроводі поліції та служби безпеки президента.

Його адвокат повідомив, що відсторонений президент Південної Кореї вирішив з’явитися у суді, щоб пояснити законність введення воєнного стану та відновити свою заплямовану репутацію.

Очікується, що під час слухань, які розпочалися о 14:00 за місцевим часом, Юн заперечуватиме висунуті проти нього звинувачення у заколоті й стверджуватиме, що в його арешті нема потреби, оскільки слідчі вже зібрали значну частину необхідних для розслідування доказів. Також Юн запевнятиме, що не вдаватиметься до втечі, тому що є чинним президентом країни.

Видання наголошує: якщо судді видадуть ордер, Юн буде першим чинним президентом в конституційній історії Південної Кореї, якого офіційно заарештують. Арешт політика дозволить слідчим продовжити термін його тримання під вартою до 20 днів. У цей термін його справа буде передана прокурорам для висунення обвинувачення.

У разі відхилення запиту Юн Сок Йоль буде звільнений і повернеться до своєї резиденції, аби підтвердити необґрунтованість поточних розслідувань проти нього. 

Що відомо про арешт президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом його заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з, а керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Пізніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його. Однак Юн проігнорував повістку на допит. Також він не з'явився не з'явився на допит за викликом і 25 грудня.

3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента, щоб виконати ордер на його арешт, втім, після протестів спробу арешту зупинили. Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

Вже 15 січня слідчі Південної Кореї, вперше в історії, заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. Він відмовився давати свідчення щодо рішення від 3 грудня про запровадження в країні воєнного стану.


 

 

Теги:
Новини
Кримінал
Південна Корея
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Джейсон Стейтем
Автор Олена Чернінька
16 січня, 2025 четвер
Джейсон Стейтем: топ-5 фільмів за участю актора
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
12:46
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу "Роснєфті" у Калузькій області РФ
12:41
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 3 людини загинули
12:19
Еліна Світоліна, Вімблдон
Тенісистка Світоліна у вольовому стилі перемогла четверту ракетку світу й вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:02
OPINION
Росія — Іран: "Путін всєх пєрєіграл?"
11:45
СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів NewsOne і "Наш" Максу Назарову
11:27
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії анонсували понад 10 проєвропейських акцій протесту на 18 січня
11:24
У 19 регіонах України викрили десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни не полишають спроб обійти Покровськ: ЗСУ відбивають близько 70 штурмів щодня, - начальник пресслужби бригади "Червона Калина" Коваль
10:50
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР уразило дронами нафтобазу в Тульській області РФ, - ЗМІ
10:43
У Києві затримали посадовця державного банку, який "донатив" на армію РФ
10:21
Джо Байден
Байден планує написати книгу про своє президентство та вихід із перегонів 2024 року, - Axios
10:07
OPINION
Зеленського, виявляється, охороняє бригадний генерал
10:00
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 5 людей загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
09:59
Олександр Лукашенко
Лукашенко підписав указ про помилування 23 політв’язнів
09:27
Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"
09:06
ППО, ЗСУ
Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
08:58
OPINION
Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів і коштів на війну
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у Києві та Запоріжжі повідомляють про вибухи, є загиблі та поранені
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів
08:10
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах: трагедія, що забрала життя 14 людей
08:01
OPINION
Чи мобілізує Трамп 18-річних
08:00
Інтерв’ю
Aнтон Богданович
Як тільки про війну перестають говорити в новинах, підтримка України падає, – представник української громади в Австралії Антон Богданович
07:29
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні Росія втратила 1340 військових
07:00
Огляд
Радикальне, ідеальне, нетрадиційне – 5 книг про любов і кохання
06:51
Оновлено
корабель рф
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
06:38
Ізраїль
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС
04:43
На фото людина, що працює за комп'ютером
У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах
02:30
Джозеф Байден
Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
01:05
Покровськ
Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
00:31
Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про зняття командира Іслямова з посади
2025, п'ятниця
17 січня
23:37
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. У Румунії знайшли уламки дронів
23:28
Молдова ЕС
Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою
22:55
У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
22:45
Мінстратегпром
Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників
22:27
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів
22:03
Роберт Фіцо
"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським
21:42
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV