Нарешті до когось з мешканців Банкової стало доходити, що країна… трішки змінилася. І учорашній Микола, який до 24.02.2022 працював баристою і не відрізняв АК-74 від праски, за ці роки, вже Бог знає скільки разів ходив на "екскурсії" в сіру зону з усіма відповідними… кгм… пригодами.

А Тетяна, Оленка, Василь Миколайович, Сашко і ще тисяч двісті чоловіків та жінок, тепер легко заведуть дрон у квартирку на відстані у двадцять км. Вдень. Вночі. При вітрі та під час опадів. Просто дрон, а ви що подумали? Хоча ще три роки тому, слово дрон вони чули виключно в кінофільмах.

А ось, наприклад, Дмитро, який до того ж самого дня байдикував в селі десь на Херсонщині, а разом із ним будівельник Тарас, який останні десять років працював в Європі, зараз легко зберуть з кілограма картоплі, повидла, трьох болтів та матюків дуже потужну… ну, ви зрозуміли. Ні, що ви?

Ці знання та навички їм до того дня, коли ми всією країною "під чутким керівництвом" почали вже потужно готуватись до потужних шашликів, нах* не були потрібні. Взагалі. Вони не відрізняли артилерійський снаряд від мінометної міни, емде пʼятий від емде другого, пластилін від "пластиліну", триста восьмий калібр від будь-якого іншого і забрати чиєсь життя для них було чимось… та ні… це неможливо, бо я, (він, вона, вони) на це не здатні. Максимум по пиці дати. І то, треба ще довести.

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