Філіппіни та США вп’яте провели спільні військово-морські навчання в Південнокитайському морі

Про це повідомляє Reuters.

Збройні сили Філіппін заявили, що 17-18 січня вони провели "морську співпрацю" з США, першу за рік і п’яту загалом з моменту початку спільної діяльності в 2023 році.

Взаємодія з безпекою між двома союзниками різко посилилася під керівництвом президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, який наблизився до Вашингтона, що дозволило розширити військові бази, до яких мають доступ американські війська, включно з об’єктами, що стикаються з Тайванем.

Навчання включали американську авіаносну групу "Карл Вінсон", два есмінці з керованими ракетами, два гелікоптери та два літаки F-18 Hornet.

Філіппінська сторона залучила фрегат Antonio Luna, патрульний корабель Andres Bonifacio, два винищувачі FA-50, а також пошуково-рятувальні засоби ВПС.

Ці заходи "зміцнили двостороннє морське співробітництво та оперативну сумісність", заявили збройні сили Філіппін.