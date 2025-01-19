Філіппіни та США вп’яте провели спільні військово-морські навчання в Південнокитайському морі
Філіппіни та Сполучені Штати вп’яте провели спільні морські навчання в Південнокитайському морі, що, ймовірно, викличе невдоволення Китаю
Про це повідомляє Reuters.
Збройні сили Філіппін заявили, що 17-18 січня вони провели "морську співпрацю" з США, першу за рік і п’яту загалом з моменту початку спільної діяльності в 2023 році.
Взаємодія з безпекою між двома союзниками різко посилилася під керівництвом президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, який наблизився до Вашингтона, що дозволило розширити військові бази, до яких мають доступ американські війська, включно з об’єктами, що стикаються з Тайванем.
Навчання включали американську авіаносну групу "Карл Вінсон", два есмінці з керованими ракетами, два гелікоптери та два літаки F-18 Hornet.
Філіппінська сторона залучила фрегат Antonio Luna, патрульний корабель Andres Bonifacio, два винищувачі FA-50, а також пошуково-рятувальні засоби ВПС.
Ці заходи "зміцнили двостороннє морське співробітництво та оперативну сумісність", заявили збройні сили Філіппін.
- Бюро національної безпеки Тайваню повідомило про суттєве зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю. У 2024 році 64 тайванців було звинувачено в шпигунській діяльності, що на третину більше порівняно з попереднім роком.
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