Бо якщо у тебе є гроші та вплив, сидіти ти не будеш, навіть, якщо ти кум Путіна і відкрито зраджуєш свою країну рускім.

Тому єдине питання щодо Діордіци, це через який кордон він втеча: молдавський, угорський чи польський.

На що б я справді звернув увагу, так це на те, що поки ловлять нікчемних діордіц, дрібну обслугу, у Верховній Раді сидить ціла фракція каліброваних зрадників з ОПЗЖ. Це реальні потвори, у яких кров на руках. Читайте також: Два ядра російської мережі в Україні Їхня партія розстрілювала Майдан, приймала Диктаторські закони, кликала сюди Путіна, сприяла окупації Криму і Донбасу. Вони всі не просто на зв'язку з Кремлем, а постійно зливають туди секретні документи, до яких, як народні депутати, мають доступ. І коли ви дивуєтеся, а як росіяни знають про всі наші плани, то отак і знають. Через Бойка, Суркіса, Мамку та інших штірліців у ВР.

А зараз до реальних зрадників не просто немає ніяких питань, а вони ще й утворюють владну коаліцію зі Слугами Народу. Делегують своїх представників у всі важливі комітети, голосують всі максимально шкідливі закони, за які не готові голосувати навіть деякі Слуги.

Бойко, Суркіс, Іоффе, Пономарьов, Льовочкін і купа дрібніших чортів не просто на свободі, а в шоколаді.