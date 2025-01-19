Поки ловлять назарових, у Раді засідають калібровані зрадники
Я надто довго живу в Україні, щоб мати якісь ілюзії навколо підозр, які оголошують типам на кшталт Діордіци-Назарова*
Бо якщо у тебе є гроші та вплив, сидіти ти не будеш, навіть, якщо ти кум Путіна і відкрито зраджуєш свою країну рускім.
Тому єдине питання щодо Діордіци, це через який кордон він втеча: молдавський, угорський чи польський.
На що б я справді звернув увагу, так це на те, що поки ловлять нікчемних діордіц, дрібну обслугу, у Верховній Раді сидить ціла фракція каліброваних зрадників з ОПЗЖ. Це реальні потвори, у яких кров на руках.
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Їхня партія розстрілювала Майдан, приймала Диктаторські закони, кликала сюди Путіна, сприяла окупації Криму і Донбасу. Вони всі не просто на зв'язку з Кремлем, а постійно зливають туди секретні документи, до яких, як народні депутати, мають доступ. І коли ви дивуєтеся, а як росіяни знають про всі наші плани, то отак і знають. Через Бойка, Суркіса, Мамку та інших штірліців у ВР.
А зараз до реальних зрадників не просто немає ніяких питань, а вони ще й утворюють владну коаліцію зі Слугами Народу. Делегують своїх представників у всі важливі комітети, голосують всі максимально шкідливі закони, за які не готові голосувати навіть деякі Слуги.
Бойко, Суркіс, Іоффе, Пономарьов, Льовочкін і купа дрібніших чортів не просто на свободі, а в шоколаді.
Тому, з естетичної точки зору, звичайно, приємно бачити цю рихлу тушку в халатіку на голе пузіко з підозрою. Але не покидає відчуття, що тебе най*бують.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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