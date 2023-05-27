Вища рада правосуддя схвалила взяття під варту судді Тандирова

Всі 14 судів проголосували "за", передає кореспондент Еспресо.

Тепер йому обиратимуть запобіжний захід.

Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.

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Державне обвинувачення під час проведення сьогоднішнього засідання ДБР представляє прокурор Даньков.

Фото: court.gov.ua

Суддя Олексій Тандир

Щоб не брати участь у розгляді даної справи, член ВРП Маселко Роман попросив самовідвід. Його прохання задовільнили.