Вища рада правосуддя схвалила взяття під варту судді Тандирова
У суботу, 27 травня 2023 року, Вища рада правосуддя (ВРП) дозволила утримувати під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у смертельному наїзді на бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка
Всі 14 судів проголосували "за", передає кореспондент Еспресо.
Тепер йому обиратимуть запобіжний захід.
Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в Державному бюро розслідувань (ДБР).
Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.
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Державне обвинувачення під час проведення сьогоднішнього засідання ДБР представляє прокурор Даньков.
Фото: court.gov.ua
Суддя Олексій Тандир
Щоб не брати участь у розгляді даної справи, член ВРП Маселко Роман попросив самовідвід. Його прохання задовільнили.
- Нагадаємо 26 травня у Києві близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. Хлопець загинув. Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру.
- Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Олексія Тандира під вартою.
- Сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.
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