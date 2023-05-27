"Ключова проблема - ми досі маємо суддівські клани": експерт з адвокації Юрчишин про ДТП Тандира, де загинув нацгвардієць
Експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією Ярослав Юрчишин вважає, що ДТП голови Макарівського райсуду Київщини Олексія Тандира, де загинув нацгвардієць це наслідок "суддівських кланів"
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Людина збила на смерть іншу людину, людина порушила режим блокпоста - не зупинилася перед ним, що теж прописано в багатьох законах і правилах дорожнього руху. Тому відповідальність все одно буде. Зараз є 72 години за які ВРП (Вища рада правосуддя, - ред.) має дати дозвіл на подальші слідчі дії, до того часу він утримується під арештом", - пояснив Юрчишин.
Нині суд дав дозвіл на обов’язковий забір біологічного матеріалу голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира: "У судовій справі те, що людина відмовилася і її примусили це теж обтяжувальний фактор, який буде враховуватися".
Експерт наголосив, що необхідно брати до уваги прагнення України вступити до Європейського Союзу: "Ми маємо зважати не лише на наші судові інстанції, а й на оскарження і недотримання певних процесуальних моментів у світових судах. На жаль, цим дуже активно користуються".
Юрчишин розповів, що нині країна має тих судів, які обиралися не так, як би мали - під контролем незалежної Громадської ради доброчесності.
"Ключова проблема у нас, чому ми досі маємо ці суддівські клани - це немає гарантії невідворотності покарання, тобто судді не бояться, вони розраховують на те, що "ворон ворону око не виклює", що такий самий суддя, як він, який так само відмазував п'яних водіїв, піде на якісь пом'якшувальні обставини", - сказав нардеп і додав, що ці події мають бути під суспільним контролем і спостереженням громадськості, аби все відбувалося на належному рівні.
- Нагадаємо 26 травня у Києві близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. Хлопець загинув. Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру.
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