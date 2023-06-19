Загибель нацгвардійця у ДТП: суддю Тандира залишили під вартою

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

В залі були присутні родичі потерпілого та журналісти. Тандир брав участь у засіданні через відеозв'язок.

Адвокати просили змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Одна з адвокаток розпочала доповідь із співчуття сім'ї загиблого та заявила, що захист не надав доказів, що підозрюваний перебував у стані сп'яніння.

Суд залишив суддю Олексія Тандира під вартою. Запобіжний захід діє до 21 липня.

Фото: Еспресо

26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля "Лексус" скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Чоловік, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Фото: ДБР