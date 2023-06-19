Загибель нацгвардійця у ДТП: суддю Тандира залишили під вартою
У столичному суді розглянули апеляцію на запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру. Його підозрюють у тому, що він збив на смерть нацгвардійця на блокпосту Вадима Бондаренка
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.
В залі були присутні родичі потерпілого та журналісти. Тандир брав участь у засіданні через відеозв'язок.
Адвокати просили змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Одна з адвокаток розпочала доповідь із співчуття сім'ї загиблого та заявила, що захист не надав доказів, що підозрюваний перебував у стані сп'яніння.
Суд залишив суддю Олексія Тандира під вартою. Запобіжний захід діє до 21 липня.
Фото: ЕспресоДовідка
26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля "Лексус" скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Чоловік, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.
Фото: ДБР
- Правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджується, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечує, що вживав алкоголь за кермом.
- Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави.
- Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.
- ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.
- Сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.
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