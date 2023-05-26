Про це повідомили в telegram-каналі ДБР.

"За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився", - йдеться у дописі.

За даними "Української правди", затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.