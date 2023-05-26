У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця: ДБР з’ясовує обставини
Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови райсуду Київської області, що трапилась на одному з блокпостів у місті Києві
Про це повідомили в telegram-каналі ДБР.
"За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився", - йдеться у дописі.
За даними "Української правди", затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.
Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
- 16 травня повідомлялося, що ДБР оголосило одному з керівників 501 батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились в російському полоні, оголосили підозру в держзраді.
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