Про це повідомило Держбюро розслідувань.

З кінця лютого 2022 року військові цього батальйону обороняли Маріуполь. У квітні того ж року російські пропагандисти поширили інформацію про те, що морпіхи 501-го батальйону нібито добровільно здалися в полон в оточеному місті.

За даними слідства, начальник речової служби тилу 501-го батальйону зрадив присягу та перейшов на бік ворога.

"Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад", - зазначили в ДБР.

Слідчі зазначають, що 277 військових батальйону отримали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили на окуповану територію Донеччини.

Також за інформацією ДБР, військових ввели в оману, тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Тому бюро закрило провадження щодо 277 солдатів батальйону за підозрою у дезертирстві. Це дозволить відновити виплати родичам цих полонених морпіхів.

Також слідчі встановили, що начальник речової служби після того, як перейшов на бік ворога, переїхав до рідного Бердянська на Запоріжжі, яке тимчасово окуповане. Звідти він продовжив закликати українських захисників переходити на бік Росії та за винагороду передавати дані про розміщення ЗСУ. ДБР встановило принаймні три факти такої агітації у квітні-червні 2022 року.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.