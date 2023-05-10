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Працював конвойним в окупантів та знущався з затриманих українців: експравоохоронцю з Куп'янська загрожує довічне позбавлення волі

10 травня, 2023 середа
10:12
Кримінал Працював конвойним в окупантів

Колишнього правоохоронця з Куп'янська чекає довічне позбавлення волі. Чоловік знущався з українців та співпрацював з окупантами

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після початку вторгнення колишній правоохоронець у Куп'янську погодився працювати з росіянами. Він приєднався до так званого конвойного загону, який повинен був функціонувати на базі окупаційної міліції Куп’янська.

Фігурант охороняв незаконно затриманих українців, зокрема й учасників АТО. Відомо, що чоловік бив та знущався з затриманих.

"Зрадник навіть отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім обійняв іншу – командира одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську", - йдеться у повідомлені. 

Після звільнення регіону колаборант залишився у Куп'янську та спробував переховуватися. Проте його знайшли та затримали.

Експравоохоронця звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У понеділок, 10 квітня, стало відомо, що СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей.

Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
ДБР
колаборанти
Харківщина
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