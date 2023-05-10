Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після початку вторгнення колишній правоохоронець у Куп'янську погодився працювати з росіянами. Він приєднався до так званого конвойного загону, який повинен був функціонувати на базі окупаційної міліції Куп’янська.

Фігурант охороняв незаконно затриманих українців, зокрема й учасників АТО. Відомо, що чоловік бив та знущався з затриманих.

"Зрадник навіть отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім обійняв іншу – командира одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську", - йдеться у повідомлені.

Після звільнення регіону колаборант залишився у Куп'янську та спробував переховуватися. Проте його знайшли та затримали.

Експравоохоронця звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.