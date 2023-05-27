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"Повірте мені, я не міг". Суддя Тандир заперечує, що пив спиртне за кермом

27 травня, 2023 субота
19:12
Кримінал суддя Олексій Тандир

Під час засідання Вищої ради правосуддя (ВРП), що проводилося у суботу, 27 травня 2023 року, підозрюваний у смертельному наїзді на нацгвардійця Вадима Бондаренка суддя Олексій Тандир прокоментував попередні повідомлення масмедіа про нібито знайдену в салоні його авта пляшку з-під спиртного

Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні, передає кореспондент Еспресо.

Про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо.

"Я не знаю про цю пляшку. Я бачив це лише на фотографіях. Скоріше за все, вона в машині лежала ще до того. Тому що на фотографії я бачив, що біля пасажирського сидіння вона на підлозі валялась", - сказав Олексій Тандир на засіданні ВРП.

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"Повірте мені, я не міг їхати й вживати віски. Вона (пляшка, - ред.) просто під сидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу залишилось", - додав Тандир.

Разом з тим, за його словами, якщо в судовому порядку буде доведено, що смерть нацгвардійця Бондаренка настала саме через вчинені ним дії, він готовий нести відповідальність.

"Якщо суд встановить, що я порушив ПДР і це стало причиною смерті Вадима, я повною мірою усвідомлюю цю відповідальність. Я беру відповідальність за свої дії", - зазначив він.

Довідка

26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля "Лексус" скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, що ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Хлопець, що був родом з Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Правоохоронці повідомили Тандирову про підозру.

Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Олексія Тандир під вартою.

Сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.

Київщина
Нацгвардiя
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