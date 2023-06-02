ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту
Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення посадових обов'язків суддю Олексія Тандира, який наприкінці травня збив нацгвардійця на блокпості
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято на засіданні ВРП у п’ятницю, 2 червня, та підтримано усімаї ї членами.
"Розглянувши подання заступника генерального прокурора, Вища рада правосуддя надала згоду на відсторонення від здійснення правосуддя судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", – повідомили в ОГП.
- Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджується, що водій був напідпитку.
- Сам суддя заперечує, що вживав алкоголь за кермом.
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