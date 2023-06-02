Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято на засіданні ВРП у п’ятницю, 2 червня, та підтримано усімаї ї членами.

"Розглянувши подання заступника генерального прокурора, Вища рада правосуддя надала згоду на відсторонення від здійснення правосуддя судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", – повідомили в ОГП.