Про це інформує ДБР.

"Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - пише пресслужба.

Завдяки судово-психологічній експертизі слідство довело, що під час смертельної аварії Тандир був п'яним. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

Суддя, використовуючи свої юридичні знання та професійні навички, намагався приховати сліди алкогольного сп’яніння та унеможливити визначення кількості алкоголю у своїх біологічних рідинах.

Що відомо про ДТП з Тандиром

26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля "Лексус" скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Чоловік, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджується, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечує, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави.

Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

Сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.