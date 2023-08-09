Про це у коментарі hromadske повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, попри намагання сфальсифікувати експертизу, спотворивши біологічні зразки, експерти встановили в них наявність етанолу.

Цю ж інформацію підтвердив Бабелю адвокат родини загиблого Віталій Сердюк. Йому стало про це відомого, оскільки досудове розслідування в цій справі вже завершене, і сторонам відкрили матеріали.

Адвокат пояснив, що фальсифікація затягнула час проведення експертизи, яка тривала понад 2 місяці: спочатку тести показали відсутність алкоголю у біоматеріалах. Проте, під час дослідження самих зразків виявилось, що вони містять воду та слину. Алкоголь виявили у слині.

Рішенням Київського апеляційного суду Тандир залишатиметься під вартою до 26 серпня без права внесення застави, повідомляє Суспільне.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді, матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту. Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.