Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У прокуратурі заявили, що підозрюваний в смертельній ДТП суддя Тандир, здав на аналіз воду і слину замість сечі

У прокуратурі заявили, що підозрюваний в смертельній ДТП суддя Тандир, здав на аналіз воду і слину замість сечі

9 серпня, 2023 середа
15:14
Кримінал суддя Олексій Тандир

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, якого підозрюють у смертельній ДТП із нацгвардійцем, намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину

Про це  у коментарі hromadske повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, попри намагання сфальсифікувати експертизу, спотворивши біологічні зразки, експерти встановили в них наявність етанолу.

Цю ж інформацію підтвердив Бабелю адвокат родини загиблого Віталій Сердюк. Йому стало про це відомого, оскільки  досудове розслідування в цій справі вже завершене, і сторонам відкрили матеріали.

Адвокат пояснив, що фальсифікація затягнула час проведення експертизи, яка тривала понад 2 місяці: спочатку тести показали відсутність алкоголю у біоматеріалах. Проте, під час дослідження самих зразків виявилось, що вони містять воду та слину. Алкоголь виявили у слині. 

Рішенням Київського апеляційного суду Тандир залишатиметься під вартою до 26 серпня без права внесення застави, повідомляє Суспільне

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді, матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту. Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Новини ДТП
Київщина
Нацгвардiя
новини Києва
Читайте також:
Секретар РНБО Олексій Данілов
8 серпня, 2023 вiвторок
"Це була спецоперація, погоджена з Путіним": Данілов про заколот Пригожина
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
7 серпня, 2023 понедiлок
В'ятрович пояснив, чому його насторожує ідея українізації радянського монумента "Батькіщина-мати"
Вадим Денисенко
8 серпня, 2023 вiвторок
Денисенко про реакцію українців на ідею обмежити чоловікам виїзд з України після війни: 1 млн поїде до жінок, про це має бути дискусія
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
15:39
Уряд спростив оформлення техпаспорта і номерів на авто
15:37
Іран
Іран заявив, що отримав технологію створення надзвукової крилатої ракети
15:16
Латвія
Латвія підтримала "гарантії безпеки" для України, які були оголошені на саміті НАТО
14:58
Києво-Печерська лавра
Суд визнав законним розірвання угоди між монастирем УПЦ МП і заповідником "Києво-Печерська лавра"
14:52
Ексклюзив
полонені окупанти
Командир підрозділу Terra розповів про загони смертників РФ на Бахмутському напрямку
14:51
Віталій Кличко та Кевін Джонсон (ліворуч)
Важковаговик, якого побили Кличко, Ф'юрі та Джошуа, змінив ім'я на честь Путіна
14:49
Новини компаній
Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 57% порівняно із попереднім півріччям
14:29
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України
14:24
тайфун Ханун
У Японії через тайфун Ханун знеструмлено понад 17 тис. домогосподарств
14:13
Оновлено
танк Leopard 1
Німеччина підтвердила надання Україні 30 танків Leopard-1
14:09
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 45 постраждалих
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Великий розпил. Коли друзі президента перестануть годуватися з каналу "Freedom"?
14:01
Александар Вучич
"Втратила б усе": Вучич попередив Україну про наслідки визнання Косова
13:37
Олександр Дубінський
Нардеп Дубінський заявив, що йому оголосили підозру
13:33
Аналітика
авто
Український авторинок: який його справжній розмір та скільки втрачає бюджет, - дослідження YouControl та Automoto
13:30
Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю
13:25
Володимир Зеленський
"Найвужче коло людей і максимальна увага до наступу": Зеленський провів засідання Ставки
13:21
хабар
СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн
13:20
В Україні триває збір овочевих культур: який регіон має найбільшу врожайність
13:18
дощ у Львові погода
Захід України накриють дощі, а найтепліше буде на сході: прогноз погоди на 10 серпня від Наталки Діденко
13:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 серпня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
13:12
Андрій Холодов
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги Народу" Холодова
13:10
потяг_Укрзалізниця
Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Ізюм, Ворохта і Кривий Ріг: Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів
13:02
наслідки удару РФ по Покровську
Наслідки удару РФ "іскандерами" по Покровську. Фоторепортаж
12:54
Херсонщина обстріл
Росіяни вдарили по дитсадку у Херсоні, є поранений
12:46
Верховна Рада
Наталя Лактіонова склала присягу нардепа від "Слуги Народу"
12:43
Путін
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
12:40
Ексклюзив
Леонід Ємець
Місцева влада має просити центральну, аби долучитися до допомоги Силам оборони, - депутат Київради
12:30
На фото: обшук в екснардепа Макеєнка
Правоохоронці проводять обшуки в екснардепа Макеєнка, якого підозрюють у відмиванні понад 500 млн грн
12:27
Ексклюзив
Сергій Фурса
Інвестбанкір Фурса: бізнес втягують у поле, де він не може працювати без корупції
12:20
Гнилі овочі стануть підставою для перевірок військових частин від Міноборони та Генштабу - член антикорупційної ради Геннадій Кривошея
12:14
Оновлено
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
12:10
Ексклюзив
На фото: пункт медичної допомоги під Бахмутом
Кілька годин життя під загрозою смерті: як працює "стабік" неподалік Бахмуту
12:06
На фото: Сергій Гришков
Український сервіс таксі Uklon призначив нового керівника
12:05
евакуація
Жителів Куп'янського району Харківщини закликали евакуюватися
12:03
OPINION
Борис Ґудзяк
Несвященна війна глави Російської православної церкви патріарха Кирила проти України
11:55
кримські татари
У Криму школам заборонили підіймати кримськотатарський прапор, - КримSOS
11:54
iPhone
Стала відома попередня дата презентації iPhone 15
11:53
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 2–8 серпня: контрнаступ на півдні України повторює операцію на Херсонщині
11:45
ВАКС
ВАКС скасував виправдувальний вирок ексдепутату від "Опоблоку" Дмитру Колєснікову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV