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ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП із нацгвардійцем

3 серпня, 2023 четвер
16:52
Кримінал суддя Олексій Тандир

ДБР завершило досудове розслідування у справі судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді на нацгвардійця на блокпості в Києві

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Нині матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту.

Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.

"Усього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері  безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Попри це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз", - зазначили в Бюро.

Відтак суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

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