Смерть нацгвардійця на блокпості в Києві: справу Тандира передано до суду

Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

"Усього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що суддя Тандир намагався підробити біологічні зразки, аби приховати в них сліди алкоголю. Однак експертизи підтвердили наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП, наголосили правоохоронці.

"За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення", - зауважили в ДБР.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

18 серпня Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.