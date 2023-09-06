Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Судді Тандиру, обвинуваченому в смертельній ДТП із нацгвардійцем, продовжили арешт

Судді Тандиру, обвинуваченому в смертельній ДТП із нацгвардійцем, продовжили арешт

6 вересня, 2023 середа
17:28
Кримінал суддя Олексій Тандир

У середу, 6 вересня, Святошинський районний суд Києва вирішив не давати судді Олексію Тандиру можливості вийти під заставу

Про це повідомляє Суспільне.

Тандир, якого звинувачують у спричиненні ДТП під впливом алкоголю 26 травня в Києві, коли загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, залишиться під арештом до 4 листопада без права на заставу.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир, намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

16 серпня повідомлялося, що дружина судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка.

18 серпня Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира.

Новини
Новини ДТП
Нацгвардiя
новини Києва
Читайте також:
4 вересня, 2023 понедiлок
"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
6 вересня, 2023 середа
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
5 вересня, 2023 вiвторок
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
17:52
Оновлено
Держсекретар США Блінкен у Києві
Шмигаль обговорив із Блінкеном фінансову підтримку від США та захист енергетичної інфраструктури
17:47
Сергій Бубка
"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу
17:36
Іран
Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини після 7-річної перерви
17:18
"Жовта стрічка" запустила чат-бот для виявлення організаторів псевдовиборів на ТОТ
17:15
Live
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
РФ ударила по ринку в Костянтинівці: 16 людей загинули, 31 поранено
17:06
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0609
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
17:03
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Нардепи Гнатенко і Юрченко пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації, - законопроєкт
17:00
Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"
16:57
Кіліан Мбаппе
Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей
16:37
В Україні вийде друком книжка Сашка Дерманського та Тетяни Копитової про порятунок тварин під час війни
16:23
Жінки в армії
З 1 жовтня деякі категорії жінок мають стати на військовий облік: у Раді розповіли подробиці
16:18
ПриватБанк
Справу екскерівників ПриватБанку про розкрадання перед націоналізацією передали до суду
16:18
Сергій Суровікін
У Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД"
16:12
Ексклюзив
окупанти
Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня
16:10
Ексклюзив
знищені окупанти
Гауляйтер Балицький, повідомивши про "тактичний відступ" рашистів з Роботиного, зруйнував російську ІПСО, - Братчук
16:04
Оновлено
Помер український науковець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"
16:00
інсулін
В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну
15:52
На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей
15:42
Румунія
Міністр оборони Румунії підтвердив уламки російського дрона на території країни
15:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Експерт з авіації розповів, як український "Нептун" став сухопутною ракетою
15:25
У Китаї урядовцям заборонили використовувати айфони для роботи
15:23
ДБР повідомило підозру двом чиновницям Херсонської міськради
Привласнили 1,4 млн грн зарплатні під час окупації: двом експосадовицям Херсонської міськради оголосили підозру
15:21
Гроші
З початку року держава компенсувала 126 млн грн підприємцям, які взяли на роботу переселенців
15:00
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
14:59
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
14:41
Ігор Коломойський
Розгляд апеляції на запобіжний захід Коломойському відклали до 25 вересня
14:34
податки
В Україні скасують мораторій на податкові перевірки. Подробиці
14:31
Ексклюзив
Карта. Старомлинівка_0609
Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні
14:30
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії вшанувала пам'ять загиблих від рук окупантів у Бучі
14:25
перше вересня, школа
Кабмін запустив єдину електронну систему обліку дошкільнят і школярів
14:20
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Критика "не на часі". Чому треба контролювати роботу міністра оборони (і Резнікова, і наступника)
14:09
Оновлено
Павло Кириленко
ВРУ підтримала призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
14:03
Чехія Україна
Чехія готова допомогти Україні з проведенням виборів у 2024 році
13:54
На фото: гелікоптер Apache
США погодили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache
13:46
На фото: Камчатка
На російській Камчатці відмовилися від експлуатації західних літаків через нестачу запчастин
13:37
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР заявили, що не впевнені на 100% в загибелі Пригожина
13:32
На Київщині фура з тваринами перекинулася на легківку: загинув один з водіїв
13:28
ЄС - Україна
У ЄС підписали перші 8 угод угод про спільні закупівлі снарядів для України
13:26
поліомієліт вакцина
Ув'язнення або штраф: у Пакистані посилили відповідальність для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV