Судді Тандиру загрожує 10 років ув'язнення, - юрист Фундації DEJURE Зелінський

Про це повідомив юрист Фундації DEJURE Антон Зелінський в етері телеканалу "Еспресо".

"У суді розглядається справа про притягнення Тандира до кримінальної відповідальності за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого" (ч. 3 ст. 286-1 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Справа перебуває на етапі допиту свідків. Наразі їх є близько 35-40 осіб", - зазначив він.

За словами юриста, Процесуальним кодексом такі справи можуть розглядатися роками.

"Тому важливо, що ця справа передана Вищій раді правосуддя. Будемо сподіватися, що її наслідком буде хоча б таке притягнення до дисциплінарної відповідальності, як звільнення з посади. Це доволі реальна перспектива", - сказав він.

Суддя всіма доступними способами уникав отримання слідчими, поліцейськими будь-яких доказів. Тандир здав аналіз крові лише через 18 годин після скоєння злочину, зауважив Зелінський.

"Зрозуміло, що на той момент було вже складно виявити сліди алкоголю. Через це була здійснена судово-психологічна експертиза, з метою виявити по поведінці судді, чи був він в стані алкогольного сп'яніння. Оскільки відео було оприлюднене лише напередодні останнього засідання Вищої ради правосуддя, сторона Тандира попросила відкласти розгляд, щоб ознайомитись і надати свої коментарі. Хоча на відео, яке з'явилося нещодавно, видно пляшку з-під спиртного в машині Тандира. Перші кілька хвилин після ДТП пан суддя ще не зовсім розумів що сталося. Тому в ті хвилини казав правду. Вже потім, як юридична особа, він відмовлявся проходити огляд на виявлення алкоголю в організмі. Також відмовлявся давати будь-які коментарі. Лише о 09:00, він начебто здав аналіз сечі. Як встановила експертиза, це була слина розбавлена водою", - повідомив юрист.

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем за участі Тандира

ДТП сталася 25 травня 2023 року о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350, рухаючись проспектом Берестейським у Києві повз блокпост, на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії. За кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області, Олексій Тандир. Йому повідомили про підозру. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду.

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу.

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб.

19 грудня Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, пізніше – до 12 квітня, а відтак – до 2 червня 2024 року.

11 квітня на засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельної ДТП за участі судді Тандира, під час якої загинув 23-річний нацгвардієць.