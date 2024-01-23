"Якщо 50% повернеться — це вже буде непогано": демограф оцінив міграційні втрати України

Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

"Велика проблема у зв’язку з міграцією. Якщо 50% повернеться — це вже буде непогано. Причому ми прогнозуємо, що будуть після війни зустрічні потоки міграційні. Тобто частина жінок з дітьми повернуться, а можливо, частина чоловіків поїдуть до жінок, туди. Після того, як знімуть заборони щодо в’їзду-виїзду", - сказав демограф.

За його словами, прогноз, який роблять українські фахівці, відрізняється від того, який роблять міжнародні організації, зокрема МВФ. Останні виходять із того, що більшість біженців повернуться. Україна ж виходить із того, що охочих повернутися буде не так багато і "демографічна ситуація буде погіршуватись", зазначив Гладун.

На його думку, на початок 2037 року в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть щонайбільше 30,5 млн людей.