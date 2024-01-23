"Якщо 50% повернеться — це вже буде непогано": демограф оцінив міграційні втрати України
Міграційні втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії є дуже великими. Що довше триватиме війна, то менше біженців повернуться додому
Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.
"Велика проблема у зв’язку з міграцією. Якщо 50% повернеться — це вже буде непогано. Причому ми прогнозуємо, що будуть після війни зустрічні потоки міграційні. Тобто частина жінок з дітьми повернуться, а можливо, частина чоловіків поїдуть до жінок, туди. Після того, як знімуть заборони щодо в’їзду-виїзду", - сказав демограф.
За його словами, прогноз, який роблять українські фахівці, відрізняється від того, який роблять міжнародні організації, зокрема МВФ. Останні виходять із того, що більшість біженців повернуться. Україна ж виходить із того, що охочих повернутися буде не так багато і "демографічна ситуація буде погіршуватись", зазначив Гладун.
На його думку, на початок 2037 року в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть щонайбільше 30,5 млн людей.
- Раніше демографка Елла Лібанова казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.
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