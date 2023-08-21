Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова

Подробиці докторка економічних наук, директорка Інституту, академік Елла Лібанова навела в інтерв'ю Еспресо.

"Коли ми говоримо про відновлення економіки України, ми маємо говорити не про відновлення взагалі економіки України, а про відновлення південних територій, про відновлення територій, наближених до кордонів з обома агресивними сусідами, про відновлення західних територій, центральної України, метрополісів. Це п'ять абсолютно різних підходів, це потрібно розуміти. Сьогодні Академія - і відділення економіки, і я особисто, намагаємося це донести до влади. Тому що Україна - бідна країна, і вона залишиться бідною і через 5, і через 10 років. Реально треба дивитися на речі, на те, що зруйновано. Я думаю, як би ми не намагалися відбудувати, ми залишимося бідною країною. У бідній країні завжди населення гуртується навколо столиці й метрополісів. У нас їх 5, ми Львів також вважаємо метрополісом, хоча там і нема мільйона", - зазначила науковиця.

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Львів, за її словами, поки що так і не став містом-мільйонером, адже "звідти виїхало більше, ніж в’їхало".

На сході України, додала Лібанова, Харків і Донецьк, після того як буде визволено, й надалі "витягуватимусь" прилеглі до них області.

"У мене великі сумніви щодо Сумської й Чернігівської областей, північної частини. Але Харків витягне всю область. У чомусь він втратить, безумовно. Я вважала б недоцільним зберігати там військово-промислові підприємства. Але решта, як технічний центр, технологічний центр, - безсумнівно", - сказала Елла Лібанова.

Залишиться метрополісом і Одеса, переконана академік Лібанова, навіть попри влаштувану росіянами блокаду портів.

"Одеса - це не лише порти. Одеса концентрує на собі весь південь. Питання в іншому - наскільки буде зруйнований південь, як швидко ми зможемо його відбудувати. Тому я й кажу, що південь - окремо, захід - окремо", - звернула увагу науковиця.

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Що є стосується можливості перенесення (релокації) значних промислових об'єктів до західної частини України, то відповідні можливості там не безмежні.

"Захід – тому, що там є екологічна ємність, яка, як кажуть наші екологи, уже вичерпана. Є певні резерви на Львівщині та Франківщині. Екологічні резерви маються на увазі. Решта областей нічого не мають. Ані Волинь, ані Буковина, ані Закарпаття - нічого. Тому що є екологічна ємність. Це вода, вільні території, які не під болотами, не під лісами, не під горами. Цього там не вистачає. Можна ще дещо перемістити на Львівщину й Франківщину, але це все. І тому всі наші розмови, що ми релокуємо туди невідомо що, мені видаються вельми сумнівними", - наголосила академік Елла Лібанова.