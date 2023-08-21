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Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова

21 серпня, 2023 понедiлок
01:00
Економіка Елла Лібанова

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України розробляє програму післявоєнного відновлення людських ресурсів країни. ЇЇ розподілено за чотирма українськими регіонами та найбільшими містами

Подробиці докторка економічних наук, директорка Інституту, академік Елла Лібанова навела в інтерв'ю Еспресо.

"Коли ми говоримо про відновлення економіки України, ми маємо говорити не про відновлення взагалі економіки України, а про відновлення південних територій, про відновлення територій, наближених до кордонів з обома агресивними сусідами, про відновлення західних територій, центральної України, метрополісів. Це п'ять абсолютно різних підходів, це потрібно розуміти. Сьогодні Академія - і відділення економіки, і я особисто, намагаємося це донести до влади. Тому що Україна - бідна країна, і вона залишиться бідною і через 5, і через 10 років. Реально треба дивитися на речі, на те, що зруйновано. Я думаю, як би ми не намагалися відбудувати, ми залишимося бідною країною. У бідній країні завжди населення гуртується навколо столиці й метрополісів. У нас їх 5, ми Львів також вважаємо метрополісом, хоча там і нема мільйона", - зазначила науковиця.

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Львів, за її словами, поки що так і не став містом-мільйонером, адже "звідти виїхало більше, ніж в’їхало".

На сході України, додала Лібанова, Харків і Донецьк, після того як буде визволено, й надалі "витягуватимусь" прилеглі до них області.

"У мене великі сумніви щодо Сумської й Чернігівської областей, північної частини. Але Харків витягне всю область. У чомусь він втратить, безумовно. Я вважала б недоцільним зберігати там військово-промислові підприємства. Але решта, як технічний центр, технологічний центр, - безсумнівно", - сказала Елла Лібанова.

Залишиться метрополісом і Одеса, переконана академік Лібанова, навіть попри влаштувану росіянами блокаду портів.

"Одеса - це не лише порти. Одеса концентрує на собі весь південь. Питання в іншому - наскільки буде зруйнований південь, як швидко ми зможемо його відбудувати. Тому я й кажу, що південь - окремо, захід - окремо", - звернула увагу науковиця.

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Що є стосується можливості перенесення (релокації) значних промислових об'єктів до західної частини України, то відповідні можливості там не безмежні.

"Захід – тому, що там є екологічна ємність, яка, як кажуть наші екологи, уже вичерпана. Є певні резерви на Львівщині та Франківщині. Екологічні резерви маються на увазі. Решта областей нічого не мають. Ані Волинь, ані Буковина, ані Закарпаття - нічого. Тому що є екологічна ємність. Це вода, вільні території, які не під болотами, не під лісами, не під горами. Цього там не вистачає. Можна ще дещо перемістити на Львівщину й Франківщину, але це все. І тому всі наші розмови, що ми релокуємо туди невідомо що, мені видаються вельми сумнівними", - наголосила академік Елла Лібанова.

Наука
Донецьк
Одеса
Львів
Харків
буковина
Закарпаття
Волинь
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