Академія наук України страждає через брак фінансування й експерименти з системою управління, - Елла Лібанова
Національній академії наук України не вистачає коштів й заважає спроба перенести наукові дослідження до вишів
Про це докторка економічних наук, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова заявила в інтерв'ю Еспресо.
"Просто вона (НАН України - ред.) зараз злидарює, і в цьому проблема. Ми втрачаємо не просто молодь - ми втрачаємо потенціал. Тому що на ті гроші, які зараз платять… Коли мені говорять, що українська Академія наук не так ефективно працює, як німецька, французька, американська, ще якась, я кажу: порахуйте на гроші, і воно виявляється інакшим", - зазначила вона.
Окрім того, на думку Лібанової, українській науці не пішло на користь роззосередження наукових досліджень з НАН до університетів.
"Ми чомусь вважаємо, що треба запозичувати чийсь досвід, зокрема до розвитку науки, - наприклад, англосаксонський, де наука в університетах. У нас вона ніколи не була в університетах. Для того щоб вона перейшла в університети, треба з викладачів зняти половину їхнього навантаження - як мінімум. Не переконана, що це дасть результат, але хоча б це треба зробити. З таким навантаженням вони не можуть працювати ще й над дослідженнями. Треба по-іншому спланувати навчальний процес, принаймні в магістрів. А ми просто копіюємо", - пояснила Елла Лібанова.
За її словами, попри усталене уявлення, не в усіх вишах Заходу наукова діяльність обов'язково поєднується викладацькою.
"Є не тільки англосаксонська система. Є німецька, там є аналог академії наук - товариство Макса Планка. Є Польська академія наук, як у нас. Є різні варіанти. А ми щось вихопили - і починаємо це утворювати. На жаль. Я бачу по своєму інституту: ми молодь втрачаємо. У них є бажання навчатися в аспірантурі, але потім вони йдуть, не залишаються в науці. Отримують знання, ступінь - і йдуть", - сказала очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН.
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