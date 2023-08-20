Є ризик, що післявоєнне воз'єднання родин може відбутися вже за кордоном, - академік Елла Лібанова
Більшість українських біженок, що через війну зараз проживають у Європі, мають вищу освіту й здатні самостійно про себе подбати. Після того як вони влаштуються на Заході й коли буде знято режим воєнного стану, чоловіки можуть поїхати до них, а не навпаки
Таку думку докторка економічних наук, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова висловила в інтерв'ю Еспресо.
"70% наших жінок за кордоном (це дані німців і поляків) мають вищу освіту. Ви ж розумієте, що поїхали за кордон з дітьми не найслабші. Говорять, що поїхали ті, хто все життя тут був за спиною чоловіка чи батька, - неправда. Ті, хто був за спиною, не поїхали, побоялися, тому що там нема "спини". Тому ми можемо втратити багато. Я дуже боюся, що після перемоги й скасування воєнного стану возз’єднання родин відбудеться - але не в Україні. Ризик є. І що довше триватиме війна, що більше інфраструктури - виробничої, і житлової, і іншої - буде зруйновано, то більше ймовірність того, що це відбуватиметься", - пояснила академік Лібанова.
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За її словами, на відміну від країни-агресора, для України втрати 1 млн громадян є катастрофою.
"Надто різні в нас ресурси. Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному. Для Росії - ні", - зазначила Елла Лібанова.
При цьому швидко підлаштуватися під життя за умов затяжної війни українське суспільство, як вважає науковиця, не зможе.
"Перебудуватися ми зможемо, питання - коли це буде", - сказала Елла Лібанова.
Кількість українських біженців у світі
31 липня 2023 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна озвучила цифру у 6 млн 200 тисяч українських біженців за межами країни.
"У міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення", - сказала Бережна.
Урядовиця зазначила, що відомості про кількість українців за кордоном відрізняються у різних джерел, а зібрану інформацію звіряють із даними Держприкордонслужби.
"Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ", - розповіла Бережна.
20 червня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив про понад 8 млн українців стали біженцями у різних країних світу з 24 лютого 2022 року. З них більш ніж 5 млн подали заявки на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх країнах Євросоюзу.
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