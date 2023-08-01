Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Через повномасштабне вторгнення РФ 6,2 млн українців перебувають за кордоном, - Мінекономіки

Через повномасштабне вторгнення РФ 6,2 млн українців перебувають за кордоном, - Мінекономіки

1 серпня, 2023 вiвторок
00:08
Війна з Росією Нідерланди Україна біженці

Близько 6,2 млн українців перебувають за кордоном унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

"У міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення", - сказала Бережна.

Урядовиця зазначила, що відомості про кількість українців за кордоном відрізняються у різних джерел, а зібрану інформацію звіряють із даними Держприкордонслужби.

"Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ", - розповіла Бережна.

Заступниця міністра додала, що в Україні зареєстровано понад 5 млн внутрішніх переселенців, а також наголосила, що фактична кількість людей, які переїхали через війну, більша за офіційну, оскльки не всі громадяни отримують статус внутрішньо переміщених осіб.

  • Раніше Канада започаткувала програму стипендій для українських студентів-біженців.
  • Латвія продовжила термін тимчасового захисту українських біженців.
  • Уряд Норвегії дозволив відкривати тимчасові дитсадки для біженців із України.
  • Болгарія продовжила програму держпідтримки з розміщення українських біженців.
Новини
Україна
мігранти
біженці
біженці з України
Читайте також:
Євген Пригожин
31 липня, 2023 понедiлок
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
29 липня, 2023 субота
Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
00:28
В Петербурзі чоловік підпалив військкомат
У Петербурзі чоловік підпалив двері військкомату: стверджує, що його підбурили у ФСБ
00:03
Олександр Павлюк
Міноборони: до кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть ветерани
2023, понедiлок
31 липня
23:37
Володимир Кара-Мурза
Британія запровадила санкції проти 6 росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи
23:21
окупанти, орки
Щонайменше 81 російський олігарх відкрито забезпечував війська РФ, - розслідування
22:58
полк ім. Кастуся Калиновського
Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців
22:54
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсонщину
Обстріли Херсонщини Росією: щонайменше четверо загиблих і 17 поранених
22:11
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: 6 людей загинуло, 75 - постраждало, пошукові роботи завершено
21:58
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
21:50
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надала порти для експорту зерна з України і виділила €1 млн євро на розмінування територій
21:24
ООН
ООН підтвердила загибель 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
21:11
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Події на фронті розвиваються динамічно: на двох ділянках ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Колонка Сергія Згурця
20:27
малюк
Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ: роз'яснення уряду
20:11
Рінат Ахметов
За фінансування ЗСУ: РФ арештувала активи Ахметова
20:04
OPINION
Валерій Пекар
Окрім гарячої війни з Росією, триває й війна еліт
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 523 дня війни: вихованка загиблого на Луганщині Віталія Мерінова стала чемпіонкою Європи, а Україна вдесятеро наростила виробництво боєприпасів
19:46
Молдова
Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво моста через Дністер
19:16
Огляд
БМП Marder
Характеристики німецької БМП "Marder" та значення для контрнаступу ЗСУ
18:53
Ексклюзив
обстріл Кривого Рогу
Жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету, - Вілкул
18:38
Володимир Зеленський
Зеленський про тривалість війни: Путін не витримає 10 років, не та фігура вже
18:36
На фото: BAYKAR
Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників
18:28
Володимир Зеленський
Путін прекрасно знає, що Україна потопить увесь його флот, якщо він підійде близько, - Зеленський про атаки на порти
18:06
OPINION
Ірина Цілик
Ні, ми не заслужили на війну...
17:36
Tesla Powerwall
Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall
17:07
Партія Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту Угорщини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО
17:00
Андрій Холодов
Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
16:57
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються, - Андрющенко
16:51
Оновлено
грузія
У Батумі на мітингу проти лайнера з російськими туристами затримали 23 людини
16:47
Олександр Камишін
Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін
16:41
Новини компаній
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 
16:35
На фото: Музей української діаспори
В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:16
Шахтарі
У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
16:01
OPINION
Олексій Панич
Навіщо "Слугам" Безугла?
15:52
Toyota
Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
15:43
Ексклюзив
На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
15:40
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
15:36
Гітанас Науседа
Науседа вважає вагнерівців у Білорусі "серйозною загрозою" і не виключає провокацій проти Литви, Польщі та Латвії
15:36
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Костін: Наразі обговорюються дві моделі створення спецтрибуналу для Росії
15:16
Інфографіка
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV