Болгарія до жовтня продовжила підтримку біженців з України

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.

Так власники готелів, у яких проживають українці зі статусом тимчасового захисту, і надалі отримуватимуть по 15 левів (близько 310 грн) на день за кожного з них. Також болгарський уряд доручив міністрам праці та соцполітики й освіти упродовж двох місяців розробити пропозиції, що сприятимуть інтеграції людей із тимчасовим захистом у суспільство країни.