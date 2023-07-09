Болгарія до жовтня продовжила підтримку біженців з України
Болгарія до кінця вересня 2023 року продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.
Так власники готелів, у яких проживають українці зі статусом тимчасового захисту, і надалі отримуватимуть по 15 левів (близько 310 грн) на день за кожного з них. Також болгарський уряд доручив міністрам праці та соцполітики й освіти упродовж двох місяців розробити пропозиції, що сприятимуть інтеграції людей із тимчасовим захистом у суспільство країни.
- 4 липня міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе