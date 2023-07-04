Про це йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду.

Постанова Міносвіти Норвегії дозволяє створювати тимчасові дитячі садки і тимчасово розширювати вже затверджені дитячі садки в результаті прибуття переміщених осіб з України. Це дозволить муніципалітетам прийняти більшу кількість біженців з України.

Згідно з новими правилами, міська влада у Норвегії зможе задовольняти заявки на отримання тимчасового дозволу на відкриття нових звичайних дитячих садків і розширення вже затверджених звичайних дитячих садків, а також надавати субсидії на строк до трьох років.

Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.