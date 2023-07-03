Чверть українців залишили свої домівки через російську агресію, – британська розвідка
Повномасштабним вторгненням до України Росія спровокувала кризу переміщення, яка проявляється у виникненні величезної кількості біженців і ВПО
Про це повідомила британська розвідка.
Як зазначається у зведенні, 29 червня влада України повідомила про евакуацію із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей 139 тис. громадян.
У британській розвідці кажуть, що "це лише частина ширшої кризи переміщення в Україні". За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями та понад 5 млн – внутрішньо переміщеними особами.
"При довоєнному населенні в 44 млн людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні британської розвідки.
- За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
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