Про це повідомила британська розвідка.

Як зазначається у зведенні, 29 червня влада України повідомила про евакуацію із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей 139 тис. громадян.

У британській розвідці кажуть, що "це лише частина ширшої кризи переміщення в Україні". За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями та понад 5 млн – внутрішньо переміщеними особами.

"При довоєнному населенні в 44 млн людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні британської розвідки.