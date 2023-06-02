Канада започаткувала програму стипендій для українських студентів-біженців
Канадсько-українська фундація та Фонд Шевченка працюють разом, щоб надати підтримку українським студентам-біженцям, які здобувають освіту в їхній країні
Про це інформує Канадсько-українська фундація.
Канадсько-українська фундація (CUF) та Шевченківська фундація (TSF) оголосили про нову стипендію для студентів, які мусили залишити Україну через війну та здобувають вищу освіту в Канаді.
"Ми запровадили ряд спеціальних грантів для допомоги українському народу прийняти та підтримати новоприбулих до Канади з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Ця стипендія задовольнить критичну потребу українських студентів, яким тепер необхідно реалізувати свої освітні амбіції в новому краї", - сказав президент Шевченківської Фундації Борис Балан.
Початковий внесок CUF у розмірі 300 тис. доларів дозволить 60 успішним заявникам отримати по 5 тис. доларів кожному на оплату навчання після закінчення школи.
Багато українських студентів прибули до Канади з 24 лютого 2022 року за дозволом на екстрене подорожування (CUAET), що дозволяє їм працювати, навчатися та залишатися в країні до безпечного повернення додому.
"Ми постійно розвиваємо нашу гуманітарну роботу, щоб підтримати українців, які страждають та переміщені внаслідок варварської війни Росії. Це лише остання ініціатива, й ми з нетерпінням чекаємо більш інноваційних способів допомогти українцям у скрутну хвилину, - сказав президент та виконавчий директор Канадсько-українського фонду Орест Склеренко.
- Водночас Канада розширила перелік антиросійських санкцій у зв’язку з продовженням РФ її агресивної війни проти України. Обмеження стосуються 17 осіб та 18 організацій, родичів підсанкційних осіб та членів кремлівської еліти.
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