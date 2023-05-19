Канада запровадила понад 70 санкцій за причетність до викрадення Росією українських дітей та підтримку армії окупантів
Канада розширила перелік антиросійських санкцій у зв’язку з продовженням РФ її агресивної війни проти України. Обмеження стосуються 17 осіб та 18 організацій, родичів підсанкційних осіб та членів кремлівської еліти
Про це інформує The Globe and Mail.
Сьогодні офіційна Оттава оголосила про запровадження понад 70 нових обмежень, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії та є співучасниками порушень прав людини.
Зазначено, що санкції стосуються 17 осіб та 18 організацій, пов’язаних з російськими компаніями, які постачають військові технології та розробки збройним силам РФ, родичів підсанкційних осіб та членів кремлівської еліти.
Крім того, обмеження застосують до 30 осіб та восьми організацій, причетних до порушень прав людини Росією, зокрема викрадення українських дітей.
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