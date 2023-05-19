В Японії стартує саміт G7: лідери країн вперше разом відвідали музей атомного бомбардування в Хіросімі

Про це повідомляє Kyodo.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який головує на зустрічі обрав ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу РФ у війні в Україні та нарощування ядерних сил з боку Китаю.

Він підкреслив необхідність того, щоб лідери уважно придивилися до "реальності" використання атомної бомби.

Байден є другим чинним президентом США, який побував у Хіросімі. Першим, хто зробив це, був Барак Обама, який відвідав місто в 2016 році, але такі візити залишаються делікатними, бо в США багато хто вважає скинуті на Японію дві атомні бомби необхідністю, яка повинна була статися, щоб завершити Другу світову війну.

Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснили перші в історії візити до Хіросіми чинних лідерів своїх країн.