В Японії стартує саміт G7: лідери країн вперше разом відвідали музей атомного бомбардування в Хіросімі
У Японію до Хіросіми прибули світові лідери для участі у саміті Великої сімки (G7). Саміт почався з того, що вони вперше разом відвідали музей, де зберігаються свідчення наслідків вибуху атомної бомби, яку військові США скинули на це місто в 1945 році
Про це повідомляє Kyodo.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який головує на зустрічі обрав ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу РФ у війні в Україні та нарощування ядерних сил з боку Китаю.
Він підкреслив необхідність того, щоб лідери уважно придивилися до "реальності" використання атомної бомби.
Байден є другим чинним президентом США, який побував у Хіросімі. Першим, хто зробив це, був Барак Обама, який відвідав місто в 2016 році, але такі візити залишаються делікатними, бо в США багато хто вважає скинуті на Японію дві атомні бомби необхідністю, яка повинна була статися, щоб завершити Другу світову війну.
Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснили перші в історії візити до Хіросіми чинних лідерів своїх країн.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7 у Японії про заборону на ввезення російських алмазів до країни.
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