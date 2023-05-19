Британія оголосить про заборону на імпорт алмазів з РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7 у Японії про заборону на ввезення російських алмазів до країни
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Ринок алмазів на суму складав $4 мільярди на 2021 рік.
Санкцій також поширюватимуться на мідь, алюміній та нікель російського походження.
Міністерство закордонних справ також представить розширення списку санкцій на 86 фізичних та юридичних осіб і компаній "з військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний з ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метал і судноплавство". У списку будуть особи, які сприяють обходу санкцій.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
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