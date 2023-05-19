Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ринок алмазів на суму складав $4 мільярди на 2021 рік.

Санкцій також поширюватимуться на мідь, алюміній та нікель російського походження.

Міністерство закордонних справ також представить розширення списку санкцій на 86 фізичних та юридичних осіб і компаній "з військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний з ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метал і судноплавство". У списку будуть особи, які сприяють обходу санкцій.