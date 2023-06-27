Латвія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Латвія продовжила тимчасовий захист для українців, які виїхали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, до кінця 2023 року
Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Уряд Латвії продовжив термін допомоги біженцям з України до кінця 2023 року. Раніше така програма була доступна до 30 червня 2023.
Як зазначив Лубінець, протягом перших 120 днів перебування у Латвії, українських громадян забезпечуватимуть безплатним проживанням та харчуванням, незалежно від їхньої фінансової спроможності. Проте по завершенню 120-денного періоду, право на безплатне житло матимуть лише окремі категорії населення, а саме: пенсіонери, люди з особливими потребами та їх доглядачі, здобувачі освіти денної форми навчання, жінки у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, один з батьків дитини в період догляду за нею.
Біженці з України у світі
За даними ООН, загалом кількість українських біженців за кордоном нині сягає 6,3 мільйона людей. Це наймасштабніший потік утікачів з часів Другої світової війни. Більшість біженців - жінки та діти.
Найбільше біженців з України прихистила Німеччина - 1 мільйон 70 тисяч, наступною йде Польща, у якій мешкає майже 993 тисячі українців. У трійку європейських країн, які обирають українські біженці увійшла також Чехія, у країні мешкає близько 342 тисяч наших людей.
Крім того, 203 тис. українців знайшли прихисток у Великій Британії, по 182 тис. – в Іспанії та Італії, понад 160 тис. — у Болгарії, 134 тис. – у Румунії, 109 тис. – у Молдові та 102 ти. – у Словаччині. У звіті ООН також зазначено, що понад 100 тисяч українських біженців перебувають у Канаді та США.
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