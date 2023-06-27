Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Уряд Латвії продовжив термін допомоги біженцям з України до кінця 2023 року. Раніше така програма була доступна до 30 червня 2023.

Як зазначив Лубінець, протягом перших 120 днів перебування у Латвії, українських громадян забезпечуватимуть безплатним проживанням та харчуванням, незалежно від їхньої фінансової спроможності. Проте по завершенню 120-денного періоду, право на безплатне житло матимуть лише окремі категорії населення, а саме: пенсіонери, люди з особливими потребами та їх доглядачі, здобувачі освіти денної форми навчання, жінки у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, один з батьків дитини в період догляду за нею.

Біженці з України у світі

За даними ООН, загалом кількість українських біженців за кордоном нині сягає 6,3 мільйона людей. Це наймасштабніший потік утікачів з часів Другої світової війни. Більшість біженців - жінки та діти.

Найбільше біженців з України прихистила Німеччина - 1 мільйон 70 тисяч, наступною йде Польща, у якій мешкає майже 993 тисячі українців. У трійку європейських країн, які обирають українські біженці увійшла також Чехія, у країні мешкає близько 342 тисяч наших людей.

Крім того, 203 тис. українців знайшли прихисток у Великій Британії, по 182 тис. – в Іспанії та Італії, понад 160 тис. — у Болгарії, 134 тис. – у Румунії, 109 тис. – у Молдові та 102 ти. – у Словаччині. У звіті ООН також зазначено, що понад 100 тисяч українських біженців перебувають у Канаді та США.