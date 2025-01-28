США призупинили програму U4U для біженців з України
Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми United for Ukraine (U4U) для українців, які покинули країну через війну й втекли до США
Про це повідомляє Голос Америки.
"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", - повідомляє Служба громадянства та імміграції США.
Зазначається, що зараз прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.
Довідка. Програма United for Ukraine надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами Сполучених Штатів, приїхати до країни і тимчасово перебувати там протягом 2 років.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
- Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
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