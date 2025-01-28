США призупинили програму U4U для біженців з України

Про це повідомляє Голос Америки.

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", - повідомляє Служба громадянства та імміграції США.

Зазначається, що зараз прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.

Довідка. Програма United for Ukraine надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами Сполучених Штатів, приїхати до країни і тимчасово перебувати там протягом 2 років.