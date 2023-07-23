Після прийняття у першому читанні закону про легалізацію медичного канабісу "конопляні" дискусії плавно перейшли у нове русло: від обговорення, чи потрібно взагалі дозволяти вирощувати медичний канабіс в Україні, до ризиків, які закладені у самому законопроєкті та здогадках, хто зароблятиме на новому бізнесі. Навіть ті депутати, хто голосував за законопроєкт у першому читанні, погрожують не підтримати його у другому. А фермери, які легально вирощують коноплі в Україні зараз, побоюються, що новий закон вб’є їхній бізнес.

В Україні вирощуватимуть канабіс на експорт

Народна депутатка та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич – прихильниця ідеї легалізації медичного канабісу в Україні. Вона була серед ініціаторів "закону для Софійки" першого законопроєкту, який готували ще у 2021 році, але ВРУ його не підтримала.

"В Україні приблизно мільйон пацієнтів, які потребують ліків, до складу яких входять канабіноїди. Це та онкохворі, і люди з певними формами епілепсії, хворобою Альцгеймера, певні орфанні захворювання, люди з ПТСР. При чому варто говорити про ПТСР не лише у військових, а й цивільних. І кількість людей, яким можуть допомогти ліки з канабіноїдами, лише зростатиме, бо війна триває, – каже Яна Зінкевич. – Однак у 2021 році законопроєкт не прийняли, бо у ньому було помітне лобіювання. У цьому законопроєкті воно теж частково є, але до другого читання це ще можна змінити. Якщо законопроєкт не зміниться, то ми просто не даватимемо голоси".

Основний аргумент за легалізацію канабісу – потреба пацієнтів, адже зараз українці можуть отримувати препарати, лише перебуваючи за кордоном. Або намагаються отримати їх нелегально. Але існує ризик, якщо такі препарати будуть дозволені, але не доступні пацієнтам через високі ціни.

Фото: Інститут луб'яних культур

Ще один ризик – Україна буде лише сировинною базою для іноземних фармацевтичних корпорацій – канабіс у нас вирощуватимуть, але не перероблятимуть, як багато інших сільгоспкультур.

"Зараз точиться дискусія стосовно вирощування: у яких об’ємах можна буде вирощувати, де, хто матиме на це право. Явно багато сировини йтиме на експорт, – каже Яна Зінкевич. – Звичайно, є ризики, що ціна цих препаратів буде надто велика, але це уже залежить від виробника – від обсягів виробництва тощо. Ми хочемо, аби люди, які потребують таких препаратів, могли їх отримати за рецептом. Можливо, навіть за державні кошти".

Імпортні препарати з канабідіолом зможуть з'явитись за пів року

Керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас переконаний, що ліки на основі канабіноїдів, виготовлені в Україні, можуть бути дешевшими, за імпортні. Хоча після набуття чинності закону імпортні ліки з'являться в Україні за пів року, натомість на перший урожай вітчизняних конопель доведеться чекати щонайменше рік.

"Я вважаю, що у законопроєкті досить чітко прописано, як саме пацієнт зможе отримати такі ліки, у який спосіб, як їх перевозити. Щодо цін на препарати, то вони відрізняються у різних країнах. Наприклад, Ізраїль виробляє медичний канабіс лише для себе і не має можливості його експортувати. Там ціни на ліки дешевші, ніж в Німеччині, яка частину канабісу закуповує у країнах Африки. Якщо взяти препарат "епідіолекс", який застосовують при епілепсії, то там ціни починаються від 2000 доларів за пакування. Але якщо буде виробництво в Україні, то, очевидно, ліки будуть дешевшими, – каже Геннадій Шабас. – Ціна сировини всюди приблизно однакова, бо це закрите вирощування. Та країна, де електрика і зарплата нижча, там сировина дешевша. Зрештою, ми аграрна країна, і не виробляти сировину для ліків – це щонайменше дивно. Навіщо нам витрачати кошти для того, аби придбати сировину для ліків десь, якщо ми можемо виростити її тут".

За словами експерта, ліцензійні умови для компаній, які зможуть вирощувати медичний канабіс, поки чітко не прописані. Але іноземні компанії також матимуть можливість вирощувати канабіс в Україні.

"Всі, хто отримають ліцензії, зможуть вирощувати канабіс в Україні. Ми хочемо, щоб були залучені іноземні інвестиції, але й українські інвестори цікавляться вирощуванням. Якщо закон приймуть в цілому, то наша країна потрапить в тридцятку країн, які дозволили вирощування медичного канабісу. Якщо ми зараз наберемось досвіду, то країна зможе на цьому заробляти".

Де в Україні уже зараз вирощують канабіс

Вирощування канабісу не є чимось новим для України. Коноплі – традиційна для нас культура, яку вирощували століттями – з насіння робили олію, зі стебел – нитки. Це уже потім любителі покурити марихуану зіпсували репутацію коноплям. Утім, олію та насіння з коноплі цілком легально можна придбати у будь-якому магазині здорового харчування. І конопляні ферми в Україні теж є, і працюють вони цілком легально.

У 2022 році в Україні коноплями було засаджено 1834 га, а ліцензії на вирощування мали 11 підприємств з Сумської, Чернігівської та Житомирської областей. Саме там найсприятливіші умови для вирощування рослини. Однак йдеться виключно про технічні коноплі. Вони відрізняються насамперед висотою.

Фото: Інститут луб'яних культур

"Рослина Cannabis sativa, чи коноплі, має десятки сортів. Ми займаємось технічними сортами коноплі, є ще медичні й рекреаційні, – каже кандидат технічних наук завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур Олег Примаков. – Промислові коноплі – виключно для одержання насіння для харчових і промислових цілей і для волокна. Медичні – для одержання медичних препаратів. Рекреаційні – для "увєсєлітєльних" потреб. Однак це не означає, що одну й ту ж рослину можна використовувати для різних потреб. Усі ці сорти відрізняються і висотою, і структурною побудовою рослин. Але головна різниця – вміст тетрагідроканабінолу (ТГК). У сортах, які використовуються для технічних потреб – його вміст не може перевищувати 0,08%".

Коноплі з вмістом ТКГ до 0,08% – це звичайна сільськогосподарська культура, як і льон. Їх відносять до луб'яних, бо з їх стебел отримують текстильні волокна.

"На кінець 2022 року ми вивели 12 сортів для промислових цілей. З них два сорти були терапевтичного напрямку, але при цьому рівень ТГК був у межах допустимого 0,08%. У законі, який передбачили у першому читанні, дозволений рівень ТГК 0,3% – це значно вище, ніж для технічних конопель, але все ж замало для рекреаційного ефекту. Тобто використовувати медичний канабіс як наркотик не буде сенсу – він не даватиме наркотичного ефекту".

Окрім рівня ТГК, для медичних потреб важливо вирощувати рослини з певним типом канабіноїдів. Найчастіше це CBD – саме він має виражену знеболювальну та протисудомну дію. Тому ризики, що на підприємстві, де вирощують медичний канабіс, частину товару збуватимуть наркоторговцям, близький до нуля. До речі, фахівці вважають, що медичні коноплі, чи канабіс, не коректно називати медичною марихуаною. Оскільки марихуана і ґанжа – це сленгові назви наркотиків, виготовлених з канабісу. Це десь приблизно як булочку з маком назвати булочкою з харчового опію.

"Підприємство, де вирощують медичний канабіс – це фактично лабораторія, у якій вирощується рослина з чітко контрольованими температурою, світлом і заданими характеристиками. Для застосування у медицині потрібні рослини з чітким набором канабіноїдів. Є спеціально сертифіковані сорти, тож треба дотримуватись технологій виробництва, аби рослина зберегла потрібний набір канабіноїдів", – каже Геннадій Шабас.

Легалізувавши медичні коноплі, можуть знищити харчові

Утім, попри різницю між технічним і медичним канабісом, в законопроєкті, ухваленому в першому читанні їх фактично змішали до купи. У законі є єдине поняття – промисловий канабіс.

Фото: Інститут луб'яних культур

"Медичний канабіс має бути легалізований. Але як спеціалісту, який усе життя займається промисловим коноплярством, мені важливо, аби його зберегли. Натомість ті, хто писав закон, змішали усе в одну купу – для них і технічний, і медичний канабіс – це усе промисловий канабіс. Але ці поняття мають бути чітко розмежовані, – каже Олег Примаков. – Промислові коноплі – це звичайна сільськогосподарська культура. Закон, який дозволяє їх вирощувати – застарілий, потребує змін, але ми уже до нього пристосувались. Новий закон може загнати промислові коноплі у ще жорсткіші умови, аніж ми мали з 2012 року. Тому з одного боку, ми за легалізацію медичного канабісу, бо у ньому є потреба, з іншого нам важливо зберегти традиційне технічне коноплярство".