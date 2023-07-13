Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в першому читанні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Найбільше голосів за законопроєкт №7457 дала фракція "Слуги Народу" – 183. Нардепи від "ЄС" дали 10 голосів, від "Батьківщини" – всього один.

Платформа за життя - 16;

Голос -19;

Відновлення - 11;

За майбутнє - 8;

Довіра - 12;

Позафракційні - 8

Тепер народні депутати мають розглянути законопроєкт у другому читанні та за необхідності внести правки. Закон набуде чинності після того, як його ухвалять у другому читанні та в цілому, також його мають підписати голова ВРУ та президент.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

Медичний канабіс як ліки використовують у понад 50 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також, Велика Британія, США та Канада.

Історія з ухваленням закону про легалізацію медичного канабісу в Україні

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для зазначених вище станів. Препарати на основі медичного канабісу можуть бути ефективними у таких випадках як хронічний біль, який важко піддається стандартним протоколам лікування, паліативна допомога для полегшення симптомів, особливо для онкохворих, які перебувають в останній фазі захворювання. Тому препарати на основі медичного канабісу можуть бути застосовані для дуже широкої групи пацієнтів.

7 липня в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.