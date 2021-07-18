У законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі – Вечір з Миколою Княжицьким

Тоді ж в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підтримала узаконення таких знеболювальних. Після 2-ох років дискусій проєкт внесли на розгляд Верховної Ради. За нього проголосували лише 184 депутати, хоч прихильників легалізації медичного канабісу серед депутатів більше. Ті, хто підтримують цю ініціативу, але не голосували саме за цей законопроєкт, стверджують, що він недороблений і навіть небезпечний, оскільки закон містив низку норм, які б дозволили неконтрольоване вирощування коноплі в Україні, а це вигідно тільки великому бізнесу. Про це йдеться у сюжеті програми "Вечір з Миколою Княжицьким".

"У тексті закону про легалізацію медичного канабісу йде мова не про доступ до ліків, а про промислове вирощування коноплі в Україні без обмежень. Йдеться про виробництво ліків без обмежень кількості виробництв і контролю", − розповідає нардепка від партії "ЄС" Ніна Южаніна.

Для того, щоб закон був готовим до функціонування, там має бути прописано про окреме ліцензування, сертифікацію і контроль за лабораторіями, які вирощують канабіс. Це важливо для того, аби уникнути свавільного вирощування канабісу. Окрім цього, щоб прийняти закон про легалізацію канабісу у медичних цілях, уряд повинен внести зміни до переліку наркотичних та психотропних речовин, куди й входить канабіс. Його потрібно перенести зі списку заборонених речовин в список контрольованих.

Ухвалення цього закону чекають понад два мільйони українців. Це хворі на онкологію, епілепсію, СНІД, хворобу Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз, депресію, псоріаз. Вони потребують знеболювальних на основі медичного канабісу, тобто – виготовлених з наркотичних речовин. Ліки з коноплі полегшують страждання пацієнтів, вони зменшують біль, знімають судоми, нудоту, блювання, покращують сон.



На важливості контрольованої легалізації канабісу наголошує й народна депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина:

"Ліків з медичного канабісу потребують понад 2 мільйони людей в Україні, які страждають від нестерпного болю, від судом, які не можуть нормально їсти й нормально спати. І ми говоримо конкретно про ліки на основі медичного канабісу у формі олії або таблеток".

Практика такого використання канабісу досить поширена у світі, тому й дозволене його використання у медичних цілях в провідних країн світу. Серед них Данія, Швейцарія, Австрія, Греція та інші.





Водночас є чимало країн, де використання канабісу, навіть у медичних цілях, досі заборонено. Серед них Білорусь, Вірменія, Угорщина, Китай та інші.



