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МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні, – Кузін

7 липня, 2023 п'ятниця
12:22
Суспільство медичний канабіс

Заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що відомство підтримує легалізацію медичного канабісу та його застосування

Про це він сказав в ефірі ICTV.

Ведучий нагадав, що президент Володимир Зеленський наполягає на необхідності ухвалили закон про медичний канабіс, але в парламенті досі бракує голосів.

"У людей побутує думка, що це легалізація наркотиків", - сказав журналіст.

Він запитав у заступника голови МОЗ, що той думає про легалізацію медичного канабісу.

"З боку Міністерства охорони здоров'я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу. Почну з того, що наркотики використовуються у сфері охорони здоров'я. Вони використовуються для лікування хронічного болю, для паліативного лікування. І є певні регулятивні органи й процеси контролю за обігом цих препаратів", - розповів Кузін, маючи на увазі морфін.

Що стосується препаратів на основі канабісу, їх легалізували багато європейських країн і активно використовують.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Документ повернули на доопрацювання. Народний депутат тоді Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення. Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс  під номером 7457. Законопроєкт внесений до парламенту ще у червні 2022 року.

Прибічники ухвалення наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Представники громадських організацій кажуть, що легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

У червні 2022 року уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. На початку лютого 2023 року до Ради внесли законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Він передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

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