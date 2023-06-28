Про це він наголосив під час свого виступу у Верховній Раді.

Президент Зеленський зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. За його словами, це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

"Усі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни", - наголосив Зеленський.

Президент закликав Раду нарешті легалізувати ліки на основі канабісу.

"Зокрема ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в Україні мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.

"Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші", - додав президент.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Документ повернули на доопрацювання. Народний депутат тоді Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення. Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Законопроєкт внесений до парламенту ще у червні 2022 року.

Прибічники ухвалення наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Представники громадських організацій кажуть, що легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

У червні 2022 року уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. На початку лютого 2023 року до Ради внесли законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Він передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).