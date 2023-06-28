Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу в Україні

Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу в Україні

28 червня, 2023 середа
15:36
Суспільство медичний канабіс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинні нарешті підтримати легалізацію ліків на основі медичного канабісу

Про це він наголосив під час свого виступу у Верховній Раді.

Президент Зеленський зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. За його словами, це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

"Усі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни", - наголосив Зеленський.

Президент закликав Раду нарешті легалізувати ліки на основі канабісу.

"Зокрема ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в Україні мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.

"Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші", - додав президент.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Документ повернули на доопрацювання. Народний депутат тоді Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення. Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс  під номером 7457. Законопроєкт внесений до парламенту ще у червні 2022 року.

Прибічники ухвалення наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Представники громадських організацій кажуть, що легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

У червні 2022 року уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. На початку лютого 2023 року до Ради внесли законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Він передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Верховна Рада
Медицина
Здоров'я
Володимир Зеленський
Читайте також:
Єнс Столтенберг
28 червня, 2023 середа
Столтенберг про питання членства України в Альянсі: Путін не має права вето на розширення НАТО
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
28 червня, 2023 середа
У разі підриву росіянами ЗАЕС евакуація торкнеться кількох областей, - Лубінець
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 червня, 2023 вiвторок
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
28 червня
17:07
Під час робіт у полі на Херсонщині на російській міні підірвався комбайн
16:53
Пєсков та Путін
"Армія та народ були з Путіним під час заколоту": Пєсков запустив новий наратив роспропаганди
16:47
окупанти крим
У Голій Пристані окупанти облаштовують склади награбованого майна і розбирають автівки на запчастини
16:47
Оновлено
Краматорськ, обстріл
Кількість загиблих у Краматорську через ракетний удар РФ зросла до 10, поранена 61 людина
16:38
кайданки
У Білорусі запропонували примусово лікувати педофілів: хімічну кастрацію можна буде пройти добровільно
16:36
Андрій Ярмоленко
Луческу сформував список футболістів, які поїдуть на збори "Динамо"
16:36
Запоріжжя
Пропозиція перейменувати Запоріжжя має рекомендаційний характер, - Нацкомісія зі стандартів мови
16:27
Закликав здаватися й утік до РФ: ексголові сільради на Київщині оголосили підозру
16:24
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У МЗС Китаю стримано відреагували на слова посла в ЄС про кордони України 1991 року
16:23
Литва прапор
Щоб не потрапили в РФ чи Білорусь: Литва на рік заборонила транзит товарів подвійного призначення
16:18
Ексклюзив
Карта бойових дій-2706
Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк
16:14
мозаїчне панно на ВДНГ
На ВДНГ у Києві знищили унікальне мозаїчне панно. У МКІП та ДСНС відреагували
16:10
Комітет Національної премії "Кіноколо" оголосив набір кінокритиків
16:07
Наталія Гуменюк
Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси, аби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди", – Гуменюк
16:05
OPINION
Олексій Копитько
Чого боїться Орбан?
15:42
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ
15:42
Оновлено
Сергій Суровікін
NYT: Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати заколот у Росії. У Кремлі відреагували
15:41
Верховна Рада
Парламент дозволив військовим використовувати авто з кермом праворуч
15:30
Мавка
Українська "Мавка" стартує у кінопрокаті Сербії та Чорногорії
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:23
До Польщі прибули 14 американських танків Abrams
15:21
Ексклюзив
Вогневі та бойові спроможності ЗСУ зросли: у деяких елементах бою росіяни вже позаду, - капітан ЗСУ Прозапас
15:18
Ексклюзив
Бахмут
Сили оборони почали процес повернення своїх позицій в Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
15:13
на фото: затриманий коригувальник ворожих обстрілів по прикордонню Сумщини
Коригував обстріли РФ по прикордонню Сумщини: СБУ затримала колишнього "регіонала"
15:06
Російський БТР
У селі на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни на БТР переїхали пенсіонерку
14:57
танк Leopard 1
Швейцарія відхилила запит на продаж 96 танків Leopard 1, які призначались Україні
14:48
Міста та їхні герої: у Києві відбудеться прем’єра документалки про героїзм українського народу
14:37
Мінкульт оголошує прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги
14:36
поїзд_Укрзалізниця
Шмигаль відповів на петицію щодо запровадження жіночих купе в усіх поїздах Укрзалізниці
14:30
Ексклюзив
Карта бойових дій_2106
Коли займаємо окопи на Запорізькому напрямку, немов із-під землі вилазять росіяни й починається бій, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
14:27
Петро Порошенко з трибуни парламенту: блокування виплат 30 тисяч військовим – несправедливе і нечесне
14:22
електроенергія
Україна прийняла аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі: названо причину
14:20
Для дослідження темної енергії Всесвіту об’єднають телескопи NASA Roman та ESA Euclid
14:20
Маттео Дзуппі
Спецпосланець Папи Римського кардинал Дзуппі прибув до Москви
14:17
Ексклюзив
Бахмут. Карта. 23/06/23
Сили оборони працюють над повним знищенням російського угруповання в Бахмуті, - військовий експерт Киричевський
14:11
окупанти
На тимчасово окупованих територіях росіяни масово затримують дітей з проукраїнською позицією
14:09
Президент Польщі Дуда прибув з неанонсованим візитом до Києва
14:04
Президент України Володимир Зеленський
Очевидно, що майбутнє України в ЄС та НАТО: Зеленський запропонував для обговорення 5 пунктів Української доктрини
14:04
верховна рада
Парламент підтримав відпустки та доплати для строковиків і курсантів
14:00
OPINION
Тімоті Снайдер
Пригожинский марш на Москву: 10 уроків заколоту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV