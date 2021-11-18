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Законопроєкт про медичний канабіс винесено на громадське обговорення

18 листопада, 2021 четвер
09:33
Суспільство канабіс

МОЗ винесло на громадське обговорення законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ зазначають, що в держреєстрі лікарських засобів є лише кілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для дітей, які страждають на цей недуг, узагалі відсутні. Використання медичного канабісу для знеболення може допомогти таким пацієнтам.

Закопроєкт про використання медичного канабісу пропонує:

  • урегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона й інших захворювань;

  • створити умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, зокрема для розробки клінічних досліджень і державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;

  • забезпечити контроль за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням;

  • встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу коноплі та визначити вимоги до тих, хто може здійснювати операції, пов’язані з обігом канабісу;

  • сприяти підвищенню рівня та якості медицини шляхом застосування більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини.
Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу

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Новини
МОЗ
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