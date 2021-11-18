Законопроєкт про медичний канабіс винесено на громадське обговорення

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



У МОЗ зазначають, що в держреєстрі лікарських засобів є лише кілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для дітей, які страждають на цей недуг, узагалі відсутні. Використання медичного канабісу для знеболення може допомогти таким пацієнтам.



Закопроєкт про використання медичного канабісу пропонує:

урегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона й інших захворювань;

створити умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, зокрема для розробки клінічних досліджень і державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;

забезпечити контроль за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням;

встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу коноплі та визначити вимоги до тих, хто може здійснювати операції, пов’язані з обігом канабісу;

сприяти підвищенню рівня та якості медицини шляхом застосування більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини.