Про це написала постпред президента України в АРК Таміла Ташева у фейсбук.

"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму. Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де ця речовина легалізована, – написала вона.

За словами Ташевої, подібна ідея відображена у "Стратегії економічного відновлення Криму".