У Криму після деокупації плануємо вирощувати медичний канабіс, - постпред Ташева
У Криму після деокупації можуть почати вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації - така ідея записана у Стратегії відновлення півострова
Про це написала постпред президента України в АРК Таміла Ташева у фейсбук.
"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму. Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де ця речовина легалізована, – написала вона.
За словами Ташевої, подібна ідея відображена у "Стратегії економічного відновлення Криму".
- Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Мета – створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та ПТСР, отриманих внаслідок війни.
- Народний депутат Микола Княжицький заявив, що підтримує необхідність легалізації медичного канабісу, але проголосований у першому читанні законопроєкт недосконалий. Тому він готує поправки до другого читання.
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