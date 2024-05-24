Кабмін виключив канабіс із переліку особливо небезпечних речовин

Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.

"Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканнабіол.

Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону #3528-IX про медичний канабіс.