Російські військові саботують накази командування на Херсонському напрямку, - "Атеш"
Серед військовослужбовців російської 205-ї мотострілецької бригади, яка дислокується в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати накази командування
Про це йдеться в повідомленні партизанського руху "Атеш" в telegram.
"Окупанти не хочуть брати участь у черговій суїцидальній атаці на Херсонському напрямку, усвідомлюючи її безперспективність і велику ймовірність загинути", - зазначають партизани.
За їхньою інформацією, відповідальні за озброєння й човни військовослужбовці затягують підписання накладних, свідомо роблячи безліч помилок у документах, що заважає постачанням і уповільнює підготовку до бойових операцій.
Водії своєю чергою ламають автомобілі й не поспішають їх ремонтувати, посилаючись на брак запчастин і складність ремонту.
"Усе це робиться з метою виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил. Командування стикається з дедалі більшим опором, і рівень саботажу в армії продовжує зростати", - наголошують в партизанському русі.
- Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
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