Російські військові саботують накази командування на Херсонському напрямку, - "Атеш"

Про це йдеться в повідомленні партизанського руху "Атеш" в telegram.

"Окупанти не хочуть брати участь у черговій суїцидальній атаці на Херсонському напрямку, усвідомлюючи її безперспективність і велику ймовірність загинути", - зазначають партизани.

За їхньою інформацією, відповідальні за озброєння й човни військовослужбовці затягують підписання накладних, свідомо роблячи безліч помилок у документах, що заважає постачанням і уповільнює підготовку до бойових операцій.

Водії своєю чергою ламають автомобілі й не поспішають їх ремонтувати, посилаючись на брак запчастин і складність ремонту.

"Усе це робиться з метою виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил. Командування стикається з дедалі більшим опором, і рівень саботажу в армії продовжує зростати", - наголошують в партизанському русі.