Як з певних літер скласти слово "перемога"
Я дуже хочу вірити в краще, але факти говорять про інше
Бардак і хаос з оборонними закупівлями приростає новими фактами чи не щодня. Про корупційні історії годі й казати.
Програма дронів перетворилась на міжсобойчик своїх замість пошуку кращих виробників і в ЗСУ від держави надходить продукт, який має купу нарікань.
Фортифікаційні споруди — це окрема історія. Ворог їх будує тисячами кілометрів, поки у нас скандал за скандалом навколо фірм, які отримали підряд, а на деякі споруди в результаті дивитись боляче.
У ТЦК, МСЕК, в усіх структурах дотичних до мобілізації та дозволів на перетин кордону, шафи й матраци з мільйонами доларів. І це лише ми бачимо тільки верхівку айсберга.
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Військова координація ще досі до кінця не оговталась після повної зміни керівництва ГШ ЗСУ на початку року, і це очевидно.
Як тут з літер "у", "д", "п", "а" скласти слово "перемога"?
І навіть якщо всі ура-блогери станцюють джигу на голові, намагаючись переконати, що все супердобре, реальність все одно не стане іншою.
Ми на межі. Самозаспокоєння, сліпа віра і спроби заховати проблеми за комсомольським пафосом марафону і добре організованими лідерами думок — це шлях до ще більших втрат. Без кардинальних змін у владі нічого кращого не буде. А якщо влада не зробить кардинальних змін, то нічого не буде без зміни влади. І вихід із замкненого кола країні доведеться знайти. Щоб вижити.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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