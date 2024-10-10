Бардак і хаос з оборонними закупівлями приростає новими фактами чи не щодня. Про корупційні історії годі й казати.

Програма дронів перетворилась на міжсобойчик своїх замість пошуку кращих виробників і в ЗСУ від держави надходить продукт, який має купу нарікань.

Фортифікаційні споруди — це окрема історія. Ворог їх будує тисячами кілометрів, поки у нас скандал за скандалом навколо фірм, які отримали підряд, а на деякі споруди в результаті дивитись боляче.

У ТЦК, МСЕК, в усіх структурах дотичних до мобілізації та дозволів на перетин кордону, шафи й матраци з мільйонами доларів. І це лише ми бачимо тільки верхівку айсберга.

Читайте також: Єдиний вихід для України — ставати Ізраїлем

Військова координація ще досі до кінця не оговталась після повної зміни керівництва ГШ ЗСУ на початку року, і це очевидно.

Як тут з літер "у", "д", "п", "а" скласти слово "перемога"?

І навіть якщо всі ура-блогери станцюють джигу на голові, намагаючись переконати, що все супердобре, реальність все одно не стане іншою.

Ми на межі. Самозаспокоєння, сліпа віра і спроби заховати проблеми за комсомольським пафосом марафону і добре організованими лідерами думок — це шлях до ще більших втрат. Без кардинальних змін у владі нічого кращого не буде. А якщо влада не зробить кардинальних змін, то нічого не буде без зміни влади. І вихід із замкненого кола країні доведеться знайти. Щоб вижити.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.