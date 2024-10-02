Увага перемикається з війни, до якої світ звик (на жаль, це факт), на нову. А там буде гаряче. І наші основні партнери перенесуть акценти туди.

Тому, якщо в нашій війні не станеться чогось екстраординарного й помітного для світових ЗМІ, повільне просування рашистів і втрати нових містечок на Донбасі будуть тонути в інформаційній хвилі нового оберту війни між Ізраїлем і частиною мусульманського світу. А це впливатиме і на швидкість прийняття необхідних для нас рішень, без яких буде важко.

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Єдиний вихід для України — припинити бути залежною від хиткої світової конʼюнктури та ставати максимально автономною, як це колись зробив оточений неприятелями Ізраїль. З пріоритетами в обороні й дорослому та відповідальному керівництві, особливо на етапі виживання.

Проте наразі це видається неможливим, а реальність і прагматизм гинуть за черговими казками про мільйони дронів, мільярд гігаватів електрики, дерев чи чогось там ще.

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Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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